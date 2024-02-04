3 بطاقات حمراء وإهدار لركلة جزاء وهدف التأهل بالوقت القاتل.. أحداث درامية في مباراة كوت ديفوار ومالي (شاهد)

وطن- شهدت مباراة كوت ديفوار ومالي أحداث درامية نادرة في عالم الكرة القدم الإفريقية، في منافسات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 الإقصائية، التي انتهت بتأهل صاحب الأرض ساحل العاج بعد فوزه المثير على مالي بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.

بدأت أحداث مباراة كوت ديفوار (ساحل العاج) ومالي، بإهدار لاعب وسط المنتخب المالي أداما تراوري لركلة جزاء عند الدقيقة ال17 من زمن المباراة.

مباراة كوت ديفوار ومالي في كأس أمم أفريقيا 2024

ومع نهاية الوقت الأصلي لشوط الأول من المباراة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع منتخب كوت ديفوار أوديلون كوسونو، ليخرج على إثرها من المباراة في الدقيقة ال43.

وتمكن منتخب مالي من تسجيل هدف التقدم الأول في المباراة داخل مرمى مستضيف البطولة كوت ديفوار، عن طريق اللاعب دورجيلس نيني عند الدقيقة ال71.

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كما وأدرك النجم الإيفواري سيمون أدينجرا هدف التعادل الإيجابي لصالح منتخب كوت ديفوار في الدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

📹 ملخص المباراة: 🇲🇱 1-2 🇨🇮 صراع حتى اللحظات الأخيرة وأداء قوي من المنتخبين والأفيال تخطف التأهل في النهاية! 🔥#MLICIV | #TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 | @Football2Gether — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 3, 2024

دراما الأشواط الإضافية في مباراة كوت ديفوار ومالي

وفي الدقيقة ال120+2 على نهاية الوقت الإضافي الثاني، تمكن النجم عمر دياكيتي من تسجيل هدف الفوز والتأهل لدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024، ليتعرض بعدها بثواني اللاعب للطرد بسبب نزع قميصه خلال احتفاله بالهدف القاتل.

كما وطرد بعدها بدقائق نجم منتخب مالي هماري تراوي عند الدقيقة ال120+5 مع نهاية المباراة.

وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة الإفريقية بنسختها ال34، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي.