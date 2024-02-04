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ملاكم أمريكي يشترط على تركي آل الشيخ سيارتيْ فيراري للمشاركة في نزال بالسعودية .. كيف ردّ عليه!

بقلم
رد تركي آل الشيخ القاسي على مطالب الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس

وطن – قبل بضعة أسابيع، أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن رغبته في جلب الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس إلى السعودية؛ لمواجهة الملاكم الأمريكي ديفين هاني.

رد الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس على منصة X “تويتر سابقاً”، بعد ذلك بوقت قصير، كاشفًا عن غضبه خلال المفاوضات السابقة مع طلباته من السعوديين حيث قال: “إذا أرادوني عليهم أن يرسلوا لي شيئًا… مثل سيارتي فيراري”.

لم يتوقف التراشق بين تركي آل الشيخ والملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس.

تركي آل الشيخ ردّ على الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس
تركي آل الشيخ للملاكم ديفيس: “سنرسل لك قفازين”!

فقد علق تركي آل الشيخ على تصريح “ديفيس” حول سيارتي الفيراري، وقال: “سمعت ما قاله ديفيس… أقول له: سنرسل لك قفازين إذا أردت، هذا كل شيء.”

ويبدو أنّ تركي آل الشيخ لم يعجبه صريح الملاكم الأمريكي فكان منه ذلك الردّ.

الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس
الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس

في غضون ذلك، ردّ “ديفيس” مرة أخرى، موضحًا أن تعليقه لم يكن يُقصد به الجدية؛ مؤكداً أيضًا على أنه لا يحتاج إلى “المعونات”. في إشارة إلى ما قاله “آل الشيخ” عن منحه “قفازين” إذا أراد.

“ديفيس” ليسَ من النوع الذي يتراجع عن أي شيء، لكنه حذف تغريدته.

في سياقٍ آخر، أعلن تركي آل الشيخ السبت 3/2/2024، تأجيل نزال “حلبة النار” بين بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري و أولكسندر أوسيك إلى موعد آخر سيحدد لاحقاً، إثر تعرّض “فيوري”لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر تركي آل الشيخ، صورةً عبر حسابه في منصة X جمعته ببطل الوزن الثقيل تايسون فيوري.

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