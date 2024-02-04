“رجل دولة”: محمد بن سلمان خائف من شن واشنطن عمليات داخل إيران لهذا السبب

وطن – كشف حساب “رجل دولة” الشهير عن مخاوف تنتاب ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، من احتمالية استهداف الولايات المتحدة للأراضي الإيرانية.

وقال الحساب الشهير عبر منصة “ إكس “، إن محمد بن سلمان اتصل بأحد كبار الإنجيليين ممن تجمعه به علاقات قوية ولديه تأثير على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أن محمد بن سلمان عبّر عن خوفه من قيام أمريكا باستهداف الأراضي الإيرانية لأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على المملكة.

ويعود سبب خوف محمد سلمان، وفق “رجل دولة”، إلى أن السعودية لا تقدر على مواجهة إيران وأذرعها التي تلتف حول عنق المملكة.

بن سلمان اتصل بأحد كبار الإنجيليين ممن تجمعه به علاقات قوية ولديه تأثير على بايدن؛ معبراً له عن خوفه من قيام أمريكا باستهداف الأراضي الإيرانية، لأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على المملكة، خصوصاً وأن السعودية لا تقدر على مواجهة إيران وأذرعها التي تلتف حول عنق المملكة. — رجل دولة (@Stateman_KSA) February 3, 2024

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” قد أعلنت شنّ “ضربات انتقامية” في العراق وسوريا ضد ما قالت إنه قوات تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيا موالية له.

اقرأ أيضا:

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تريد حربًا مع إيران ما يعني استبعاد شن عمليات في الأراضي الإيرانية بشكل مباشر.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، قد أعلن مقتل 16 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مراكز تابعة لفصائل عراقية قرب الحدود مع سوريا.

وأعلنت الخارجية العراقية، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في البلاد.

كما أعلنت سوريا، مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة جراء ضربة أمريكية.

وقال بيان عسكري رسمي: “شنت قوات الاحتلال الأمريكي عدوانًا جويًّا سافرًا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا، وبالقرب من الحدود السورية العراقية مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة”.