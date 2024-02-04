“حين تستوي الحياة مع الموت”.. هل يتحول غضب المصريين إلى الشارع؟ (شاهد)

وطن – بين القهر والألم والغضب العارم يواصل المصريون في منصات التواصل التعبير عن معاناتهم من الأوضاع المعيشية الصعبة وتردي الأحوال الاقتصادية بالبلاد، مؤكدين بشكل أو بآخر مسؤولية النظام المصري الذي يقوده عبدالفتاح السيسي عما آلت إليه الأوضاع من غلاء وفساد وسوء للأحوال من كافة الجوانب.

ولم تمض أيام على صرخة “سائقة التوكتوك” المصرية التي ظهرت في فيديو على مواقع التواصل وهي تطلق صرخة ألم مؤثرة في وجه السيسي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حتى ظهرت عدة فيديوهات أخرى على ذات الشاكلة.

ويأتي ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار مختلف المنتجات إذ لا يكاد يمضي يوم إلا وتطرأ فيه زيادة جديدة في الأسعار، آخرها ما أعلنته كل من شركة جهينة وشركة المراعي الخاصة بالألبان.

بشاير انتفاضة دم للأسف هتكون بين الشعب والجيش. ابن مليكة عارف مين وفين وازاي هيتأمن

اسمعوا #سيدة_التوكتوك بألف راجل.

كيلو سمن 120 ج بطاطس 12 ج رز 35

وراك 90 ج رقبة فراخ 30

البيضة 6 ج سكر 60 ج#الجنية_المصرى #البنك_المركزي

#الدولار #السيسي_خربها#السيسي_هيقضي_علي_الشعب pic.twitter.com/0voZDmDrtU — serum samy (@SamySerum) February 1, 2024

وقالت “جهينة” إن خروج الكثير من المنتجين من المنظومة وارتفاع أسعار الأعلاف دفع المربين لذبح الماشية، ومع زيادة أسعار الوقود وأسعار مدخلات الصناعة اضطرت لرفع أسعار الألبان.

شركة «جهينة» و«المراعي» تزيد أسعار منتجاتها من عبوات اللبن، بعد خروج كثير من المنتجين من المنظومة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف ما دفعهم إلى ذبح الماشية، وزيادة أسعار الوقود وأسعار جميع مدخلات الصناعة، وفق صحف محلية pic.twitter.com/DUIPa9jolI — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 4, 2024

مصرية تخاطب السيسي وتؤكد الفساد والظلم

وممن تلك الفيديوهات مقطع لسيدة تقول فيه: “حضرتك مدرك احنا ملهيين في ايه؟ احنا ملهيين في الأكل والشرب.. مش ملهيين مثلاً في ماتش كورة بلهينا عن سياسة دولة فيها فساد وظلم”.

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وأضافت السيدة: “الناس ماشية تكلم نفسها في الأسعار الي تزيد كل يوم عشان خاطر حضرتك يعني مع احترامي ليك عايز تعوم الجنيه.. تعويم الجنيه ده أن البنك المركزي ما يتدخلش في تسعير سعر الدولار ويبقى سعر الجنيه المصري على حسب العرض والطلب في السوق”.

وتابعت: “ده لو حانا عايشين حياة مرفهة لو احنا شغالين في شركات البترول وعندنا آثار وبنتاجر في السلاح والدنيا تمام معانا اعمل كده إنما احنا مش لاقيين ناكل”.

"أنت جاي على ملايين"..

رسالة مواطنة للسيسي بسبب غلاء الأسعار pic.twitter.com/IWx5hKts6Y — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 4, 2024

وأوضحت الفتاة المصرية في الفيديو: “الشباب كانت الأول تشتغل بالشغلانة والاتنين عشان خاطر تفتح بيت وتتجوز وتكون نفسها، إنما اليوم نشتغل بالشغلانة والاتنين والتلاتة لو ربنا مبارك بالوقت بتاعهم عشان خاطر يعرفوا يعيشوا وياكلوا ويشربوا ويلبسوا”.

وبصرخة يملؤها الألم أكملت السيدة مخاطبة السيسي: “الناس دلوقتي بقت مطحونة عشان خاطر تعرف تأكل الأسرة اللي مسؤولة عنها وحضرتك بتزود السعر كل يوم.. انت بتنام كويس انت عارف أنت لاهينا بإيه أنت ضميرك مرتاح؟”.

ورأى متابعون أن مثل تلك الفيديوهات هي إشارات ما قبل الطوفان حسب وصفهم، مشيرين إلى أن حالة الغضب قد تنتقل إلى الشارع بسبب ممارسات السيسي التي باتت تستفز وتستغل حتى أكبر مؤيديه.

وكتب وجدي عن الفيديو: “والله هانت وقربت الاطفال حملوا الرايه يا سيسي الاطفال شابت وهيا شايفه اهاليهم مطحونه عشان اللقمة فقط”.

“احنا بنضيع يا سيسي”

وفي مقطع آخر ظهر شاب مصري وقد أكله القهر خرج يناشد عبدالفتاح السيسي لإيجاد حل للوضع المأساوي الذي أوصل له البلاد مكرراً: “احنا بنضيع ياسيسي”.

وذكر الشاب في الفيديو: “أنا بقالي يومين مش عارف آكل، أنا بقالي يومين ما كلتش وأن لما أجي أموت مش هتشاهد أن هحسبن عليك وعلي انت عملته فينا.. ارحمنا ياريس”.

وتابع الشاب وهو يبكي بحسرة: “أنا عمري 34 سنة لا اتجوزت ولا عملت حاجة بحياتي .. ارحمنا ياريس”.

وكتبت رشا معلقة: “كلنا بنستسهل البكاء والدموع بدل الوقوف فى وجه الظلم والظالمين”.

وبات الشكل الأوضح للأزمة الاقتصادية الكبيرة في مصر يتجسد في الانهيار الواسع والمتتالي لسعر العملة المحلية، في مواجهة الدولار الذي بلغ حوالي 70 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء.

#ارحل_يا_سيسي الحكاية قربت ولا إيه ‼️ كلمة قاسية من أحد شباب #ثورة_يناير

بلاش ترقصوا على جثثنا لأنه حصل فعلا قبل كده 😢#السيسى_خربها #السيسي_نكبة_مصر #السيسي_هيقضي_علي_الشعب pic.twitter.com/pSzoTJGrkt — Elsayed Salem 1️⃣ (@Elsayed83289605) February 3, 2024

وكل ذلك يرتبط بتبعات أخرى تتعلق بتراجع القيمة الحقيقية للرواتب والدخول والمدخرات بنفس القيمة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

هل ينتفض المصريون بعد كل ذلك؟

ويقول مصريون يشتكون من الغلاء إن الارتفاع المتكرر بشكل يومي في أسعار السلع ضمن المحال والمجمعات التجارية بلغ حداً لا يطاق.

قولنا أن السيسي عايز يموت ملايين المصريين وان السلبية والخوف هتكون تمنها موتك انت واسرتك خليكم قاعدين تتفرجوا #ثورة_الجياع #السيسي_هيقضي_علي_الشعب #ثورة_الغضب pic.twitter.com/vSYDK5cFwm — جمال مبارك رئيساً للجمهورية (@mubark_egy) January 29, 2024

ويؤكد خبراء اقتصاديون وكتاب صحفيون مثل “قطب العربي” أن التعويم لم يعد احتمالا قريبا بل هو واقع عملي تنفذه البنوك دون إعلان رسمي.

هل من حل للأزمة الاقتصادية في مصر (٢-٢)

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يجتهد الاقتصاديون القريبون من النظام في تقديم وصفات حلول لا تسمن ولا تغني من جوع، وتظل في إطار الكلام النظري غير القابل للتطبيق من ناحية، وحتى في حال تحقيقه لن يكون كافيا لحل الأزمة، ومن ذلك الحديث عن فرض ضرائب جديدة على المصريين في… — kotb elaraby (@kotbelaraby) February 4, 2024

وعن احتمالية أن تتحول حالة الاحتجاج والاحتقان في منصات التواصل إلى الشارع يرى العربي: “حين تستوي الحياة مع الموت فإن الناس ستنزع الخوف، وتدافع عن حقها في الحياة” وفق ما شاركه ضمن منصة إكس.