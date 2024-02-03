ماذا دار بين الأمير الحسين وأمير قطر السابق في لقاء جاء بالصدفة؟ (شاهد)

وطن – تداول نشطاء صورة جمعت أمير قطر السابق ـ الأمير الوالد ـ حمد بن خليفة آل ثاني، مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، في استاد “أحمد بن علي” المونديالي أثناء لقاء الأردن وطاجيكستان، أمس الجمعة، في دور ربع نهائي كأس آسيا.

وظهر الأمير الحسين رفقة الشيخ حمد بن خليفة، داخل مكتب بدا مطلاً على أرضية الملعب، بحضور الشيخ “جوعان بن حمد” رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

🇯🇴🇶🇦| سموّ الأمير الوالد حفظهُ الله ورعاه مع ولي عهد #الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في استاد أحمد بن علي المونديالي خلال لقاء الأردن وطاجسكتان 🇹🇯🇯🇴 في ربع نهائي #كأس_اسيا #الاردن_طاجكيستان| #كأس_آسيا2023#كأس_اسيا_2023| #نديب_قطر| #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/wc77NgQzFB — نديب قطر (@NadeebQa) February 2, 2024

وحقق منتخب قطر إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على نظيره فريق طاجيكستان، بنتيجة (1-0) في المباراة التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، في قطر.

وظهر كل من الحسين وأمير قطر الوالد وهما يتجاذبان أطراف الحديث، فيما لم يشكف الديوان الأميري أو وسائل إعلام قطرية أي تفاصيل عن هذا اللقاء أو ما دار فيه.

سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الاردني يلتقي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش مباراة الاردن و طاجيكستان بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الاولمبية القطرية 🇯🇴🇶🇦 pic.twitter.com/GVwU7oZmmA — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) February 2, 2024

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة في قطر

وتابع الأمير الحسين بن عبدالله المباراة أمس برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وقرينته الأميرة رجوة وهما يساندان منتخب النشامى خلال مواجهته مع طاجكستان وبديا وهما يرتديان قمصاناً رياضية على منصة الجمهور ويشجعان بحماس فريق النشامى.

وفي سياق الحضور المميز لولي العهد الأردني في كأس آسيا تداول وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يطلب من ولي العهد شماغه ليحتفظ به، وقام ولي العهد بإهدائه الشماغ.

وأمس الجمعة، هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني من أرض الملعب بالفوز الكبير والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا.

ونشر صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابه في منصة “إنستغرام” كتب عليها: “مبارك للنشامى أفرحتم الأردنيين جميعا”.