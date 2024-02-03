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ماذا دار بين الأمير الحسين وأمير قطر السابق في لقاء جاء بالصدفة؟ (شاهد)

بقلم
ماذا دار بين الأمير الحسين وأمير قطر السابق في لقاء جاء بالصدفة؟

وطن – تداول نشطاء صورة جمعت أمير قطر السابق ـ الأمير الوالد ـ حمد بن خليفة آل ثاني، مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، في استاد “أحمد بن علي” المونديالي أثناء لقاء الأردن وطاجيكستان، أمس الجمعة، في دور ربع نهائي كأس آسيا.

وظهر الأمير الحسين رفقة الشيخ حمد بن خليفة، داخل مكتب بدا مطلاً على أرضية الملعب، بحضور الشيخ “جوعان بن حمد” رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وحقق منتخب قطر إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على نظيره فريق طاجيكستان، بنتيجة (1-0) في المباراة التي حضرها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، في قطر.

وظهر كل من الحسين وأمير قطر الوالد وهما يتجاذبان أطراف الحديث، فيما لم يشكف الديوان الأميري أو وسائل إعلام قطرية أي تفاصيل عن هذا اللقاء أو ما دار فيه.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة في قطر

وتابع الأمير الحسين بن عبدالله المباراة أمس برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وقرينته الأميرة رجوة وهما يساندان منتخب النشامى خلال مواجهته مع طاجكستان وبديا وهما يرتديان قمصاناً رياضية على منصة الجمهور ويشجعان بحماس فريق النشامى.


وفي سياق الحضور المميز لولي العهد الأردني في كأس آسيا تداول وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يطلب من ولي العهد شماغه ليحتفظ به، وقام ولي العهد بإهدائه الشماغ.

وأمس الجمعة، هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني من أرض الملعب بالفوز الكبير والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا.

ونشر صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابه في منصة “إنستغرام” كتب عليها: “مبارك للنشامى أفرحتم الأردنيين جميعا”.

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