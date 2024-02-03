رقم جنوني زادته ثروة مارك زوكربيرغ بين تناوله قهوة الصباح وحتى استراحة الغداء

وطن – في حدث تسبب بضجة كبيرة عبر مواقع التواصل حقق مارك زوكربيرغ مؤسس ومالك مؤسسة ميتا “فيسبوك”، أرباحاً خيالية بقيمة 28 مليار دولار في يوم واحد بعد ارتفاع أسهم الشركة.

وقفزت أسهم “ميتا”، يوم الجمعة، بأكثر من 20% بعد أنباء عن عزم الشركة توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار للسهم الواحد، سيتم دفعها في 26 مارس المقبل للمساهمين المسجلين اعتباراً من 22 فبراير الحالي.

وتضاعفت أرباح Meta ومارك زوكربيرغ، ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بنسبة 50 سنتًا.

ثروة مارك زوكربيرغ الخيالية

وقال تقرير نشرته شبكة “cnbc” الأميركية إن ثروة زوكربيرغ الصافية زادت صباح الجمعة، بأكثر من 28 مليار دولار خلال الفترة بين تناوله قهوة الصباح وحتى استراحة الغداء.

وبذلك يصبح زوكربيرغ الآن أكثر ثراءً من بيل جيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، وهو تحول ملحوظ عن صراعات الشركة في عام 2022.

وسيحصل زوكربيرغ أيضًا على ما يقرب من 174 مليون دولار نقدًا عندما تدفع الشركة أول أرباح لها على الإطلاق في مارس.

ويمتلك مارك زوكربيرغ حوالي 350 مليون سهم من الفئة A وB، وكلاهما مؤهل للحصول على الأرباح. وسيكسب رجل الأعمال المحظوظ أكثر من 690 مليون دولار على أساس سنوي إذا حافظت شركة Meta على أرباحها ربع السنوية البالغة 50 سنتًا.

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ووفق المصدر فإن هذا بمثابة تغيير ملحوظ في حظوظ رجل يرتبط صافي ثروته ارتباطًا وثيقًا بأداء أسهم Meta.

وفي عام 2021، بلغ صافي ثروة زوكربيرج ذروته عند حوالي 142 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ، حيث وصل مؤشر ناسداك إلى مستوى مرتفع جديد.

وانتقد المستثمرون والمحللون الشركة بشدة لضخها مليارات الدولارات في Reality Labs، -قسم الواقع الافتراضي التابع لها-. واستجاب زوكربيرغ لهذه الانتقادات بتنفيذ تخفيضات عميقة في جميع المجالات، وأطلق عليه اسم ”عام الكفاءة” في ميتا.

وحذا العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين في مجال التكنولوجيا حذوه طوال الأعوام 2022 و2023 وحتى عام 2024.

ومع ذلك، عند أدنى مستوياته في أكتوبر 2022 ونوفمبر 2022، كان من الممكن الحصول على أسهم ميتا مقابل حوالي 90 دولارًا للسهم الواحد، وكانت ثروة زوكربيرج تبلغ 36 مليار دولار.

وزوكربيرغ هو مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر والأكبر في العالم “فيسبوك”، وهو الذي لا يزال يدير شركة “ميتا” التي تمتلك إلى جانب “فيسبوك” كلاً من “إنستغرام” و”واتساب”.

كما أن مارك هو أحد أثرى أثرياء العالم وأشهر المليارديرات في الولايات المتحدة والعالم حالياً.

مثوله أمام المحكمة

وتأتي هذه القفزة في ثروة زوكربيرغ بعد يومين فقط من مثوله، إلى جانب رؤساء شركات التواصل الاجتماعي الآخرين، للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول المخاطر التي تشكلها منتجاتهم على الشباب.

وتم الضغط على زوكربيرغ بشأن مستندات ميتا الداخلية التي تشير إلى أن الشركة تقدر القيمة الدائمة للمستخدم المراهق بمبلغ 270 دولاراً.

واعتذر زوكربيرغ للآباء الحاضرين، الذين قالوا إن أطفالهم كانوا ضحايا لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال: “أنا آسف على كل ما مررتم به”.

وأضاف: “لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيراً وسنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من أنه لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي كان على عائلاتكم أن تعاني منها”.