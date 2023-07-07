ثريدز Threads يطير بثروة مارك زوكربيرغ .. وإيلون ماسك يندب حظه!

- Advertisement -

وطن – تزامناً وإطلاقه تطبيق ثريدز Threads ووصول عدد مشتركيه أكثر من 30 مليون في أول 18 ساعة، ارتفعت ثروة مارك زوكربيرغ (رئيس شركة ميتا)، إلى أكثر من 2.9 مليار دولار لتصل إلى 107 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم الشركة المالكة لموقع فيسبوك.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين نشر ما يصل إلى 500 حرف. وله العديد من الميزات المشابهة لتطبيق تويتر.

تطبيق ثريدز Threads متاح الآن للتنزيل في أكثر من 100 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة. لكن ليس بعد في الاتحاد الأوروبي بسبب المخاوف التنظيمية.

ويعتبر تطبيق ثريدز Threads أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر ‏Twitter‏ ‏المملوك لإيلون ماسك.

ويقول الخبراء إن ثريدز قد يجذب مستخدمي تويتر غير الراضين عن التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي منذ استحواذ ماسك عليه.بحسب bbc

ثريدز Threads يقفز بثروة مارك زوكربيرغ

الإعلان عن تطبيق “ثريدز Threads “ ساهم في زيادة ثروة مارك زوكربيرغ على المستوى السنوي بنحو 61.5 مليار دولار ليتربع على المرتبة التاسعة بين أثرياء العالم، بحسب بيانات مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

- Advertisement -

وبنهاية تعاملات الأربعاء، ارتفعت أسهم شركة ميتا بنسبة 2.92% لتصل إلى 294.37 دولار بعد إطلاق ذلك التطبيق.

وجاء إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرغ ‏وإيلون ماسك الانتقادات لأشهر. بل‎ ‎أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية ‏مختلطة على أرض‎ ‎الواقع في لاس فيغاس.

وقال محللون وخبراء إن تعثر ‏تويتر يفسح المجال أمام منافس‎ ‎يمتلك موارد ‏مالية ضخمة مثل ميتا ‏Meta، وبالتحديد بسبب امتلاكها مليارات‎ ‎المستخدمين على ‏منصة إنستجرام وقوتها الإعلانية.وفق cnbc”

اختلافات ثريدز عن تويتر

يختلف ثريدز عن تويتر في أنه لا يوجد به وسوم وكلمات‎ ‎بحث مفتاحية. ‏وهو ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم متابعة أحداث‎ ‎مباشرة مثلما يسعهم على ‏منصة إيلون ماسك.‏

وليس به حتى الآن خاصية التراسل المباشر ويفتقر لنسخة يمكن‎ ‎تنزيلها على ‏أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يعتمد عليها مستخدمون‎ ‎معينون مثل الشركات.‏

كما لا توجد إعلانات على ثريدز حاليا. وقال زوكربيرغ أن لن يسعى لتحقيق ربح ‏مالي من التطبيق الجديد إلا عندما يكون هناك مسار واضح للوصول إلى مليار ‏مستخدم.

وهدد تويتر، مساء الخميس، شركة ميتا علناً، بمقاضاتها بسبب تطبيقها الجديد.وفق alarabiya