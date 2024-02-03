الرئيسية » الهدهد » بعد مقابلة أفيخاي أدرعي.. ليال الاختيار: تعرضت للتهديد ومنعت عودتي إلى لبنان إلا بعد “تقبيل الأيادي”

بعد مقابلة أفيخاي أدرعي.. ليال الاختيار: تعرضت للتهديد ومنعت عودتي إلى لبنان إلا بعد “تقبيل الأيادي”

بقلم
بعد مقابلة أفيخاي أدرعي.. ليال الاختيال: تعرضت للتهديد ومنعت عودتي إلى لبنان إلا بعد "تقبيل الأيادي"

وطن – أثارت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار ضجة واسعة في منصات التواصل بعد أشهر من لقائها متحدث الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وإصدار مذكرة بحث وتحري بحقها من السلطات في لبنان وتحدثت عن تعرضها للتهديد بالإيذاء وتكسير أقدامها في حال عودتها.

وفي برنامج عندي سؤال الذي عرض عبر منصة المشهد مع الإعلامي محمد قيس قالت ليال إنها غير نادمة على لقاء مع أدرعي وأنها ستكرر الأمر ذاته لو عاد بها التاريخ للوراء ولم تقم بأي شيء خاطئ حسب وصفها.

وأضافت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار: “أول مرة أعلم أنّ هناك عمالة على الهواء مباشرة، وليس هناك أي مسوغ قانوني بشأن العمالة بحقي، بل هناك اتهام سياسي”.

ليال الاختيار: هددوني بكسر رجلي إذا عدت إلى لبنان

ووجه الإعلامي قيس سؤالاً لليال حول التعرّض للتهديد بالقتل، فأجابت بأنهم قالوا لها أنهم سيكيسرون رجليها لو عادت إلى بلادها ومن الممكن أن يسامحوها في حال “قبلت الأيادي” في إشارة إلى مسؤولي حزب الله الذين يسيطرون على الدولة اللبنانية ويتحكمون بكل أجهزتها الأمنية.

  • اقرأ أيضا:
سؤال أحمد طه الذي أحرج أفيخاي أدرعي وإسرائيل على الهواء (فيديو)

وعن ذلك قالت ليال: “لن أقبّل يد أحد لأعود إلى لبنان، وتحديداً يد واحد من المسؤولين ولدى معطيات بين يدي وصلت من هذا المسؤول عن ملفي كي يطوعني”.

وأردفت الإعلامية اللبنانية: “ما تعرضت له حملة تطويع ولن استسلم ولن أقبل بذلك، ونعم وصلتني تهديدات واضحة بالقتل من هذا الشخص المسؤول عن أموات كثر، ولم أخف”.

لكن عندما سألت ليال الاختيار عن موقفها من الاحتلال ذكرت الإعلامية اللبنانية أنّها “مع السلام المشروط مع إسرائيل وفق المبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت”.

ورأت الإعلامية اللبنانية أن “الحرب والدمار ليسا الحل الأفضل للسلام” مضيفة أن “ما يسمى محور الممانعة نقمة على لبنان، وأنّ ثقافتهم لا تشبه ثقافة الحياة التي تميزنا”.

قد يعجبك أيضاً

مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد

قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب

تقرن الشعر أو جلد الدجاج

ظهور بثور حمراء على ذراعيك .. دليل على إصابتك بهذا المرض!

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات

رقص نانسي عجرم بفستان فاضح في الرياض يُعرض السعودية لانتقادات (فيديو)

"الضربة القاضية" تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق

“الضربة القاضية” تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق (شاهد)

ما هي قاذفات "B-1"؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

ما هي قاذفات “B-1″؟.. اختيرت خصيصا لتنفيذ الضربات الأمريكية بسوريا والعراق؟

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

مواليد هذه الأبراج الثلاثة ستتغير حياتهم للأفضل بعد انتهاء شهر يناير

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior