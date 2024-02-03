بعد مقابلة أفيخاي أدرعي.. ليال الاختيار: تعرضت للتهديد ومنعت عودتي إلى لبنان إلا بعد “تقبيل الأيادي”

وطن – أثارت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار ضجة واسعة في منصات التواصل بعد أشهر من لقائها متحدث الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وإصدار مذكرة بحث وتحري بحقها من السلطات في لبنان وتحدثت عن تعرضها للتهديد بالإيذاء وتكسير أقدامها في حال عودتها.

وفي برنامج عندي سؤال الذي عرض عبر منصة المشهد مع الإعلامي محمد قيس قالت ليال إنها غير نادمة على لقاء مع أدرعي وأنها ستكرر الأمر ذاته لو عاد بها التاريخ للوراء ولم تقم بأي شيء خاطئ حسب وصفها.

وأضافت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار: “أول مرة أعلم أنّ هناك عمالة على الهواء مباشرة، وليس هناك أي مسوغ قانوني بشأن العمالة بحقي، بل هناك اتهام سياسي”.

الاعلامية #ليال_الاختيار المتهمة لدى المحكمة العسكرية في #لبنان بتهمة العمالة ، في مقابلة تقول " هني بدن ياني روح بوس ايادي …. اياديهن …. ايد واحد منن وهو المسؤول عن الملف …. عم بقصدها بمعناها وهيدي معطيات " " وصلني تهديد واضح بالقتل … من مسؤول عن ملف اموات كتير …. وبدنا… pic.twitter.com/ahFreu3XKa — gaby (@gaby_mardini) February 3, 2024

ليال الاختيار: هددوني بكسر رجلي إذا عدت إلى لبنان

ووجه الإعلامي قيس سؤالاً لليال حول التعرّض للتهديد بالقتل، فأجابت بأنهم قالوا لها أنهم سيكيسرون رجليها لو عادت إلى بلادها ومن الممكن أن يسامحوها في حال “قبلت الأيادي” في إشارة إلى مسؤولي حزب الله الذين يسيطرون على الدولة اللبنانية ويتحكمون بكل أجهزتها الأمنية.

اقرأ أيضا:

وعن ذلك قالت ليال: “لن أقبّل يد أحد لأعود إلى لبنان، وتحديداً يد واحد من المسؤولين ولدى معطيات بين يدي وصلت من هذا المسؤول عن ملفي كي يطوعني”.

وأردفت الإعلامية اللبنانية: “ما تعرضت له حملة تطويع ولن استسلم ولن أقبل بذلك، ونعم وصلتني تهديدات واضحة بالقتل من هذا الشخص المسؤول عن أموات كثر، ولم أخف”.

View this post on Instagram A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)

لكن عندما سألت ليال الاختيار عن موقفها من الاحتلال ذكرت الإعلامية اللبنانية أنّها “مع السلام المشروط مع إسرائيل وفق المبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت”.

ورأت الإعلامية اللبنانية أن “الحرب والدمار ليسا الحل الأفضل للسلام” مضيفة أن “ما يسمى محور الممانعة نقمة على لبنان، وأنّ ثقافتهم لا تشبه ثقافة الحياة التي تميزنا”.