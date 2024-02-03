“الضربة القاضية” تُنهي حياة ملاكم مغربي في الفنيدق (شاهد)

وطن – أدت ضربة قاضية على حلبة الملاكمة إلى مقتل ملاكم مغربي شاب في العقد الثاني من عمره، الخميس الماضي، خلال نزال في رياضة “الكيك بوكسينغ” بمدينة الفنيدق -شمال مدينة تطوان، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.

ونشرت “جمعية اتحاد الفنيدق لألعاب القوي” نعياً للشاب المتوفي كشفت فيه عن هويته، حيث اتضح أن اسمه هو “سفيان امعاش”، ونشرت صورة له مع النعي.

وعبر النعي تقدم جميع أعضاء المكتب المديري لجمعية اتحاد الفنيدق للألعاب القوى، بتعازيه الحارة لأسرة سفيان امعاش الصغيرة والكبيرة.

سفيان امعاش سقط مغشياً عليه عقب تلقيه “الضربة القاضية”

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن مصادر محلية قولها، إن الشاب العشريني سقط مغشيا عليه جراء الضربة القاضية على مستوى الرأس التي تلقاها من خصمه، وفارق الحياة بسبب مضاعفات الإصابة التي طالته.

فارق شاب رياضي، اليوم السبت، الحياة بعد سقوطه بالضربة القاضية “K.O” خلال نزال في رياضة الكيك بوكسينغ بمدينة الفنيدق، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب العشريني سقط مغشيا عليه جراء الضربة القاضية التي تلقاها من خصمه، مؤكدة أنه فارق الحياة متأثرا بخطورة… pic.twitter.com/CaUEOWyvYM — Hespress هسبريس (@hespress) February 3, 2024

وتم نقل جثة الضحية إلى المشرحة بمستشفى الحسن الثاني بالمضيق، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا مفصلا في وفاة الملاكم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وفور وقوع الحادث الخطير قامت السلطات المغربية بوقف هذا النشاط الرياضي، وإغلاق القاعة المغطاة إلى أن تتم معرفة ملابسات وحيثيات الحادث الأليم.