الضربات الأمريكية .. غارات مستمرة انتقامًا لمقتل الجنود الثلاثة وقتلى في سوريا

وطن – تواصلت الضربات الأمريكية في أعقاب ما تسميه الرد الانتقامي على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية شمالي شرق الأردن.

فقد كشفت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الضربات الأمريكية على مناطق شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.

بيان عسكري: شنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من #سورية، وبالقرب من الحدود السورية ــ العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 3, 2024

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، أن القوات الأمريكية شنت فجر السبت، ما وصفته بعدوان جوي سافر على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية ـ والعراقية.

وأضافت أن الضربة أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ضربات أمريكية على سوريا والعراق

وشن الجيش الأمريكي خلال الساعات الماضية، ضربات في سوريا والعراق، ضد ما قيل إنها أهداف تابعة للحرس الثوري وفصائل مرتبطة بإيران، في حين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغارات ستستمر.

ما موقع الحكومة العراقية من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت في #العراق وسوريا؟#الأخبار pic.twitter.com/GJaMMKrGeM — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 3, 2024

وقال بايدن، إن جيشه نفذ ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه في استهداف القوات الأمريكية.

بدوره، أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأنّ الجيش الأمريكي شن ضربات ضد سبع منشآت في العراق وسوريا، تضم أكثر من 85 هدفاً، مشيراً إلى أن الحرس الثوري والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران تستخدمها لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأضاف أن هذه الضربات هي بداية للرد الأمريكي، متحدثًا عن أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط، لكنها لن نتسامح مع الهجمات ضد القوات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن “العمليّات الانتقاميّة” على مقتل الجنود الأمريكيين ستكون متعدّدة وعلى مراحل، وأنّها ستُشنّ ضدّ أهداف مختلفة.

⭕️ واعد|| طائرات أمريكية تقصف مواقع تابعة للميليشيات في قضاء #القائم بمحافظة #الأنبار غربي #العراق❗️

🔺والبيت الأبيض يقرُّ بأن الإدارة الأمريكية أبلغت حكومة #بغداد

التي يسيّرها الإطار التنسيقي المرتبط

بـ #إيران – قبل شن الضربات‼️ pic.twitter.com/NXIh91Fanu — Dr. العكيدي (@Alaqeede20) February 3, 2024

ووفقاً لما كان قد ذكره مسؤولون أمريكيون لشبكة “سي بي إي نيوز” الأمريكية، تمت الموافقة على خطط لسلسلة ضربات على أهداف إيرانية في سوريا والعراق، من المتوقع أن تحدث على مدى عدة أيام.

هجمات مستمرة على القوات الأمريكية

وتتعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعمها إسرائيل في حربها على غزة.

وأحصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكثر من 150 هجوما على قواتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هجوم الأردن هو أول استهداف يسفر عن مقتل جنود أمريكيين منذ بدء الحرب.