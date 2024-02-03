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الضربات الأمريكية .. غارات مستمرة انتقامًا لمقتل الجنود الثلاثة وقتلى في سوريا

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الضربات الأمريكية

وطن – تواصلت الضربات الأمريكية في أعقاب ما تسميه الرد الانتقامي على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة عسكرية شمالي شرق الأردن.

فقد كشفت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الضربات الأمريكية على مناطق شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، أن القوات الأمريكية شنت فجر السبت، ما وصفته بعدوان جوي سافر على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية ـ والعراقية.

وأضافت أن الضربة أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ضربات أمريكية على سوريا والعراق

وشن الجيش الأمريكي خلال الساعات الماضية، ضربات في سوريا والعراق، ضد ما قيل إنها أهداف تابعة للحرس الثوري وفصائل مرتبطة بإيران، في حين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغارات ستستمر.

وقال بايدن، إن جيشه نفذ ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معه في استهداف القوات الأمريكية.

بدوره، أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأنّ الجيش الأمريكي شن ضربات ضد سبع منشآت في العراق وسوريا، تضم أكثر من 85 هدفاً، مشيراً إلى أن الحرس الثوري والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران تستخدمها لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأضاف أن هذه الضربات هي بداية للرد الأمريكي، متحدثًا عن أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط، لكنها لن نتسامح مع الهجمات ضد القوات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن “العمليّات الانتقاميّة” على مقتل الجنود الأمريكيين ستكون متعدّدة وعلى مراحل، وأنّها ستُشنّ ضدّ أهداف مختلفة.

ووفقاً لما كان قد ذكره مسؤولون أمريكيون لشبكة “سي بي إي نيوز” الأمريكية، تمت الموافقة على خطط لسلسلة ضربات على أهداف إيرانية في سوريا والعراق، من المتوقع أن تحدث على مدى عدة أيام.

هجمات مستمرة على القوات الأمريكية

وتتعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات متصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على خلفية دعمها إسرائيل في حربها على غزة.

وأحصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكثر من 150 هجوما على قواتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هجوم الأردن هو أول استهداف يسفر عن مقتل جنود أمريكيين منذ بدء الحرب.

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