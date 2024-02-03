إيران تُقصي ساموراي اليابان خارج بطولة كأس آسيا 2023.. شاهد أهداف المباراة

وطن- نجح منتخب إيران من إقصاء نظيره اليابان (الساموراي)، خارج بطولة كأس آسيا 2023 من دور ال8، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

وافتتح سامواري اليابان التسجيل بهدف التقدم الأول في المباراة داخل مرمى شباك الإيراني عند الدقيقة ال28، عن طريق اللاعب هيديماسا موريتا.

أهداف مباراة إيران واليابان في كأس آسيا 2023

وعاد منتخب إيران (أسود فارس) مع مجريات الشوط الثاني في المباراة، ليدرك هدف التعادل الإيجابي عند الدقيقة ال55 عن طريق اللاعب محمد موهيبي.

وعزز أسود فارس الإيراني بتسجيل هدف الفوز والتأهل لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023 الثاني في المباراة، من توقيع اللاعب علي رضا جهانبخش من ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب في الدقيقة ال90+6 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وسيلتقي منتخب إيران (أسود فارس)، في منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 قطر، أمام الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان مع نهاية منافسات دور ال8 الإقصائية، السبت.

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تشكيلة منتخب إيران ضد اليابان

ولعب المدرب الإيراني أمير قلعة نويي، المباراة أمام نظيره اليابان في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: بيرانفاند.

دفاع أسود فارس: محمدي، شجاع خليل زاده، كنعاني، رضائيان.

خط الوسط: عزت اللهي، إبراهيمي، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش، محمد موهيبي.

مركز الهجوم: آزموت.

وستختتم فعاليات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023 قطر، في ال10 من شهر فبراير الجاري، التي من المقرر إقامتها على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.