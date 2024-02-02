هل قرار طرد نجم المنتخب العراقي أيمن حسين صحيح أم لا؟! الاتحاد الآسيوي يحسم الأمر نهائياً

وطن- حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرار طرد نجم المنتخب العراقي أيمن حسين في مباراة العراق أمام الأردن في منافسات دور ال16 الماضية، بعد حملة انتقادات واسعة وجهت ضد حكم المباراة الإيراني علي رضا فغاني الذي أشهر بطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

ورد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، على الاستفسارات بشأن قرار توجيه البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب العراق أيمن حسين من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني في الدقيقة ال77 من زمن المباراة الماضية أمام نشامى الأردن.

قرار طرد نجم المنتخب العراقي أيمن حسين صحيح أم لا؟!

وقال الاتحاد الآسيوي، ” قرار الحكم صحيح ولا يوجد فيه أي خطأ، والسبب في حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) وطرده هو تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط فيه، والحكم اتخذ القرار استناداً إلى قانون اللعبة”.

وأضاف الاتحاد، ” تم توجيه الإنذار الأول للاعب (أيمن حسين) عند الدقيقة الثالثة من الوقت البديل مع نهاية الشوط الأول، بسبب الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف ضد الحكم، بينما جاء الإنذار الثاني الطرد عند الدقيقة ال77 بسبب تأخير استئناف اللعب”.

اقرأ أيضاً:

تأخير استئناف اللعب

كما وأردف بيان الاتحاد الآسيوي، ” وفق قوانين اللعبة التي أقرها المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، فقد تم توجيه الإنذار الثاني في وجه اللاعب، استنادا إلى المادة رقم 12، التي تتحدث عن المخالفات وسوء السلوك والتصرف الانضباطي أي تأخير استئناف اللاعب، حيث يتوجب على الحكم توجيه الإنذار ضد اللاعب في حال التأخير المفرط للعبة”.

وواصل، ” اللاعب أيمن حسين سجل الهدف عند الدقيقة ال75، وخلال الاحتفال تم تنبيه اللاعب 3 مرات بشكل حازم من قبل الحكم، قبل توجيه الإنذار الثاني في وجهه ليطرد عليه”.

وختم البيان الآسيوي، ” إذن الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب أيمن حسين هو قرار صحيح من قبل حكم المباراة، بحسب قوانين اللعبة، كما وندعو الجماهير ووسائل الإعلام إلى احترام القرارات التي يقوم الحكام باتخاذها”.

يذكر بأن منتخب العراق قد ودع منافسات كأس آسيا 2023 من دور ال16، بعد خسارته أمام نشامى الأردن بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.