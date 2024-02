مصير مانشيني مع المنتخب السعودي بعد واقعة ركلات الترجيح

وطن – تتواصل حالة الجدل في السعودية عقب التصرف الصادم للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر عقب تركه أرض الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح أمام منتخب كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا.

وفي ظل حالة الجدل، كشف الإيفواري يايا توريه مساعد مانشيني مصير “الأخير” وما إذا كان سيستمر في منصبه، بعد الإقصاء من كأس أمم آسيا 2023.

ونشر يايا توريه صورة للأخضر عبر حسابه على منصة “إكس“، وأرفقها بمنشور لمّح فيه لإمكانية استمرار الجهاز الفني في منصبه.

وقال توريه: “في الحياة، نتعلم من اللحظات الصعبة، النتيجة النهائية مؤلمة، لكنها لن تؤدي إلا لزيادة تصميمنا على تحقيق النجاح فيما هو قادم.

In life you learn from tough moments.

The end result hurts but it will only further fuel our determination for what is ahead!

Thank you to the fans across the country for your energy and support. 🇸🇦

The players, coaches and staff will do everything to give you success. pic.twitter.com/QTVhkW6R9F

— Yaya Touré (@YayaToure) February 1, 2024