مصير مانشيني مع المنتخب السعودي بعد واقعة ركلات الترجيح

وطن – تتواصل حالة الجدل في السعودية عقب التصرف الصادم للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر عقب تركه أرض الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح أمام منتخب كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا.

وفي ظل حالة الجدل، كشف الإيفواري يايا توريه مساعد مانشيني مصير “الأخير” وما إذا كان سيستمر في منصبه، بعد الإقصاء من كأس أمم آسيا 2023.

ونشر يايا توريه صورة للأخضر عبر حسابه على منصة “إكس“، وأرفقها بمنشور لمّح فيه لإمكانية استمرار الجهاز الفني في منصبه.

وقال توريه: “في الحياة، نتعلم من اللحظات الصعبة، النتيجة النهائية مؤلمة، لكنها لن تؤدي إلا لزيادة تصميمنا على تحقيق النجاح فيما هو قادم.

In life you learn from tough moments. The end result hurts but it will only further fuel our determination for what is ahead! Thank you to the fans across the country for your energy and support. 🇸🇦 The players, coaches and staff will do everything to give you success. pic.twitter.com/QTVhkW6R9F — Yaya Touré (@YayaToure) February 1, 2024

وأضاف: “شكرا للجماهير في جميع أنحاء البلاد على طاقتكم ودعمكم، سيبذل اللاعبون والمدربون والموظفون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح”.

خسارة المنتخب السعودي

وخرج المنتخب السعودي، من نهائيات بطولة كأس آسيا، على يد نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

انتقادات حادة لمانشيني

وكان روبرتو مانشيني قد تعرض لانتقادات قاسية بعد الإقصاء، بسبب المستوى الفني وتراجعه للدفاع ما سمح للمنتخب الكوري بالعودة في المباراة.

كما تلقى مانشيني انتقادات لاذعة بسبب لقطته المثيرة للجدل بمغادرته أرض الملعب قبل الركلة الحاسمة للمنافس.

وكان المدرب الإيطالي قد تحدث عن هذه اللقطة قائلا: “أعتذر عما حدث، لقد اعتقدت بأن ركلات الترجيح انتهت، ولا توجد أي نية للانتقاص من أحد، والموقف ليس متعمدًا”.