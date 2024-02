اعتذار مدرب المنتخب السعودي مانشيني للجماهير بسبب فعله هذا السلوك! (شاهد)

وطن- اعتذر مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الأخضر السعودي، بسبب خروجه من أرضية ملعب المباراة مع ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب كوريا الجنوبية أمام السعودية في بطولة كأس آسيا 2023 قطر.

وقال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” أنا ممتن حقاً للاعبينا الشجعان الذين أظهروا شخصيتهم في مباراة صعبة للغاية، لقد قدموا كل شيء”.

وأضاف المدرب مانشيني، ” شكراً جزيلاً لجماهيرنا الذي صنعوا أجواء مذهلة، لقد عملنا بجد للذهاب بعيداً في هذه البطولة، ولكننا لم نصل إلى المستوى المطلوب”.

