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اعتذار مدرب المنتخب السعودي مانشيني للجماهير بسبب فعله هذا السلوك! (شاهد)

بقلم
روبرتو مانشيني

وطن- اعتذر مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الأخضر السعودي، بسبب خروجه من أرضية ملعب المباراة مع ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب كوريا الجنوبية أمام السعودية في بطولة كأس آسيا 2023 قطر.

وقال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” أنا ممتن حقاً للاعبينا الشجعان الذين أظهروا شخصيتهم في مباراة صعبة للغاية، لقد قدموا كل شيء”.

اعتذار مدرب المنتخب السعودي مانشيني

وأضاف المدرب مانشيني، ” شكراً جزيلاً لجماهيرنا الذي صنعوا أجواء مذهلة، لقد عملنا بجد للذهاب بعيداً في هذه البطولة، ولكننا لم نصل إلى المستوى المطلوب”.

واستكمل، “مرة أخرى أكرر اعتذاري للجميع بعد خروجي المبكر من غرفة الملابس قبل نهاية ركلات الترجيح، بدعمكم وثقتكم نواصل البناء من أجل مستقبل كرة القدم السعودية”.

انتقادات الجماهير لتصرف المدرب مانشيني

وكان الجماهير السعودية قد وجهت انتقادات حادة للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بسبب تصرفه في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الحاسمة وخروجه من أرضية ملعب المباراة.

وعلق الإيطالي مانشيني قبل اعتذاره في المؤتمر الصحفي على هذا التصرف، قائلاً: ” اعتقدت أن المباراة انتهت ولم أقصد التقليل من احترام أي شخص”.

كما وتابع، ” أستغل هذه الفرصة للتعبير عن امتناني للاعبين، شاكراً لهم جهودهم طوال المباراة”.

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وفي السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في تصريح له بوقت سابق تعليقاً على تصرف المدرب روبرتو مانشيني، ” هذا التصرف غير مقبول نهائياً، وسنجلس مع مانشيني ونتحدث معه، وسنستمع إلى مبرراته قبل إعلان القرار النهائي ضده”.

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي

وختم المسحل، ” على مستوى الأداء، نحن نشعر بالرضى التام، ولكن تصرفه بمغادرة الملعب غير مقبول، وسندرس الأمر قبل اتخاذ أي قرار”.

وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كأس آسيا 2023 قطر من منافسات دور ال16، بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.

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