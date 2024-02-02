في خضم علاقة متوترة.. ماذا قال نتنياهو عن العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين الأربعة؟

وطن – في خضم حالة التوتر بين واشنطن وتل أبيب، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على العقوبات الأمريكية المفروضة على أربعة مستوطنين بسبب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وصدر بيان، عن مكتب نتنياهو زعم أن إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، واعتبر أنه لا مجال لاتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الصدد.

#عاجل.. أول تعليق من نتنياهو على العقوبات الأمريكية ضد 4 إسرائيليين بسبب “أعمال العنف”https://t.co/EtpLR0yWug — CNN بالعربية (@cnnarabic) February 1, 2024

وادعى البيان، أن الأغلبية المطلقة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية مواطنون ملتزمون بالقانون، وذلك في اعتراض مُبطن على القرارات الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، عن أول حزمة من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي “أعمال العنف” في الضفة الغربية.

واستهدفت العقوبات الجديدة أربعة مستوطنين حيث تمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وهي ملتزمة بسلامة وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وجاءت هذه التوترات على وقع توتر في العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتعرض لضغوط داخلية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

إحباط بايدن من نتنياهو

وسبق أن كشف مسؤولون أمريكيون، أن بايدن بدأ يشعر بإحباط متزايد تجاه نتنياهو، بسبب رفض الأخير معظم طلبات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في غزة.

وجرى الكشف عن أن بايدن أنهى مكالمة مع نتنياهو بشكل متوتر، قائلًا له “المكالمة انتهت”، قد مكثا عدة أسابيع دون تواصل بينهما، خلافًا لما كان سائدًا مع بداية الحرب حيث كان يتواصل كل يومين تقريبا خلال الشهرين الأولين من الحرب.

أسباب غضب بايدن من نتنياهو

وكشفت تقارير أمريكية أن سبب غضب بايدن هو رفض نتنياهو للطلبات التي تمثل أولويات لواشنطن، مثل قضية عائدات الضرائب وعدم القيام بما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن بين الأسباب أيضًا عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب، ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح بذلك.