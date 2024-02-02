فارس عوض بتعليق ناري قبل لحظات من نهاية مباراة الأردن وطاجيكستان (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً للحظات ترقب واحتفال تاريخي في الدقيقة الأخيرة من نهاية مباراة الأردن وطاجيكستان التي انتهت بفوز النشامي بهدف مقابل لا شيء

وأظهر المقطع تفاعلاً نارياً من المعلق الشهير فارس عوض قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة وأكد فيه: “لم يبق الكثير والنشامى يقتربون أين الصافرة أريد أن استمع لصوتها ياحكم”.

وأضاف عوض عن صافرة النهائية: “ستكون أجمل نغمة موسيقية ولكن أطلقها انظر للاعبين انظر للنشامي .. الملعب يكاد ينفجر فرحاً من سعادة النشامي الذين يقتربون من كتابة التاريخ واللحظة الأكبر في تاريخهم الكروي”.

تعليق فارس عوض بعد نهاية مباراة الأردن وطاجيكستان

وردد المعلق فارس عوض بعد نهاية المباراة محتفلاً بالنتيجة: “الله محيي أصلك يا النشمي .. النشامي يكتبون التاريخ .. النشامى يكسرون العقد السابقة يصعدون بين كبار القارة”.

وأكمل: “أغيب لكن بالبطولات ما غيب أغيب لكن بالمهمات ما غيب .. نشمي ولا أخيب ظنون النشامى.. يا للسعادة يا للفرحة يا للاحتفال”.

يذكر أن هدف الفوز مع المدرب المغربي الحسين عموتة والتأهل في المباراة جاء من خطأ ارتكبه لاعب منتخب طاجيكستان وحدت حنونوف، الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال66.

وجاء فوز المنتخب الأردني رغم إهداره العديد من الفرص لتعزيز التقدم في نتيجة المباراة أمام نظيره طاجيكستان، بعد المستوى والأداء البطولي الذي قدمه اللاعبين في المباراة.