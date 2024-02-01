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مباراة الأردن ضد طاجيكستان.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة في كأس آسيا 2023

بقلم
مباراة الأردن وطاجيكستان

وطن- يترقب عشاق الكرة العربية والأردنية على وجه الخصوص في أرجاء المعمورة، موعد مباراة الأردن ضد طاجيكستان، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر.

وستنطلق مباراة الأردن وطاجيكستان، في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، بتوقيت الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا.

موعد مباراة الأردن ضد طاجيكستان

بينما ستكون المباراة عند الساعة الثانية والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي، كما وبتوقيت عمان والإمارات فستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

موعد الأردن وطاجيكستان
موعد مباراة الأردن وطاجيكستان

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً.

تشكيلة منتخب الأردن ضد طاجيكستان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة القوية أمام طاجيكستان، في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

دفاع نشامى الأردن: عبد الله نسيب، يزن أبو العرب، سامي العجالين.

خط الوسط: حداد، نزار آل رشدان، عايد، محمود المرضي.

مركز الهجوم: موسى التعمري، علي علوان، يزن النعيمات.

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معلق مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2023

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات لقاء الأردن وطاجيكستان في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، عبر شبكة قنوات ( بي إن سبورتس) الرياضية القطرية، المعلق عصام الشوالي أو حسن الهيدروس.

المنتخب الأردني
المنتخب الأردني لكرة القدم

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Asian Cup 1)، بتردد 12188، ومعدل الترميز 27500، وباستقطاب أفقي.

بث مباشر مباراة الأردن ضد طاجيكستان شاهد بجودة عالية 

وكان منتخب الأردن (النشامى) قد حسم بطاقة العبور لدور ال8 على حساب العراق (أسود الرافدين) بنتيجة 3-2 في قمة مثيرة شهدها منافسات دور ال16 الماضية.

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