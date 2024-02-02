تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود الأردنية وتفسيرات متضاربة.. جنود أم غير جنود؟

وطن – أعلنت السلطات الأردنية، القبض على أربعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي، كاشفة أنه تمت إعادة المتسللين الأربعة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على أربعة إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.

#عاجل صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي. — Jordan News Agency (@Petranews) February 2, 2024

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.

#عاجل مصدر عسكري: التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية — Jordan News Agency (@Petranews) February 2, 2024

وبحسب تصريحات المصدر، أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بالمواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

تأكيد إسرائيلية براوية متضاربة

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الأردني اعتقل أربعة إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.

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وأضافت أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV، وتم اعتقالهم، وبعد تدخل مسؤولين سياسيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أنه بفضل التدخل السريع لوزارة الخارجية والقنصل، ورغبة الأردن في عدم تأجيج الوضع، تم إطلاق سراح الشباب الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد أن تبين أنهم عبروا الحدود بالخطأ.