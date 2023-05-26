الجمعة, مايو 26, 2023
الرئيسيةالهدهدالعثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن.. صواريخ المقاومة أفقدته عقله!
الهدهد

العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن.. صواريخ المقاومة أفقدته عقله!

عثر على شالوم روتبان البالغ من العمر 27 عاما في مستشفى للأمراض العقلية في الأردن بعد العثور عليه في شوارع العاصمة الأردنية عمان

كتب سالم حنفي
العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن.. صورايخ المقاومة أفقدته عقله! watanserb.com
إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن.
- Advertisement -

وطن- عاد شاب إسرائيلي مفقود منذ عامين إلى أسرته يوم الخميس بعد العثور عليه في مستشفى للأمراض النفسية في الأردن.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائلية، فإن شالوم روتبان البالغ من العمر 27 عاما ، من سكان كريات ملاخي، نُقل إلى مستشفى في العاصمة الأردنية عمان قبل عدة أسابيع بعد العثور عليه وهو يتجول في شوارع العاصمة الأردنية.

الطاقم الطبي تعرف على هويته بسبب حديثه بالعبرية

وبحسب ما ورد، فقد أدرك طاقم المستشفى أن الشاب إسرائيلي بسبب حديثه بالعبرية، وتم جلب طالب طب عربي إسرائيلي يدرس هناك وكان قادرًا على التواصل كتابيًا مع “روتبان” ، الذي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

ووفقا لما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” فقد قدم روتبان رقم هاتف والدته ، وتم الاتصال بأسرته بعد عدم معرفة ما إذا كان على قيد الحياة لمدة عامين.

إسرائيل تتقدم بطلب لاستلامه

وأرسلت السلطات الإسرائيلية طلبا لاستعادة روتبان من المستشفى ، على الرغم من أن المسؤولين الأردنيين قيل إنهم يقاومون إطلاق سراحه، إلا أنهم امتثلوا في النهاية ، بعد التدخل الشخصي للرئيس إسحاق هرتزوغ.

وقال شقيق “روتبان” للقناة 12: “لا أستطيع أن أشرح بالكلمات السعادة التي نشعر بها”.
كما شكر طالب الطب كمال القط الذي حدد مكان شالوم رتبان في المستشفى ووزارة الخارجية لمساعدتها في عودة شقيقه.

- Advertisement -

وقال إنه “سعيد من كل قلبه” بسبب لم شمل روتبان بأسرته.

شالوم روتبان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد عانى “روتبان” من اضطراب ما بعد الصدمة منذ حرب 2012 بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة لغزة ، عندما رأى صاروخًا يصيب مبنى في كريات ملاخي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أصدقائه.

ووفقًا لعائلته ، أدى نزاع 2021 في غزة إلى ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ، ولم يُر أو يُسمع عنه منذ ذلك الحين.

وقالت شقيقة روتبان لموقع Ynet الإخباري إن مشاهدة الضربة الصاروخية عام 2012 “دمرت حياته”.

وأضافت:”رأى كل شيء – القتلى والجرحى ، وكان يعرفهم جميعًا. منذ حرب غزة 2012 ، توقف عن الكلام وحبس نفسه في غرفته”، موضحة أنه كان يختفي لفترات طويلة.

المصدرتايمز أوف إسرائيل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

تقارير

السعودية تبرّئ إسرائيل من حرق المسجد الأقصى وحرب 1967 وتحدث انقلاباً في مناهجها

الهدهد

فضيحة جديدة.. إسرائيل ترفض بيع المغرب برنامج تجسس متطوراً يفوق قدرات بيغاسوس!

الهدهد

مقتل إسرائيلي في دبي والسلطات الإماراتية تكشف التفاصيل

الهدهد

غير متوقعة.. تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

الهدهد

تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية.. هل يفعلها نتنياهو؟

تقارير

إسرائيل الرابح الأكبر من فوضى السودان.. عين على الذهب وأخرى لإضعاف مصر

الهدهد

تهديدات إسرائيلية غير مسبوقة.. هل يشعل نووي إيران الحرب المؤجلة؟

تقارير

مسؤول سعودي كبير: “البيرة قادمة ونحتاجها في العمل”!

الهدهد

اعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟

تقارير

الرياض وأبوظبي نموذجا.. “معادلة إسرائيل الجديدة” للتطبيع مع العرب

الهدهد

تواجد بالصدفة.. طفلة أردنية كُتب لها عمر جديد بفضل طبيب كويتي (فيديو)

الهدهد

“طقوس وثنية” أم ماذا؟.. فيديو غريب من جامعة اليرموك وضجة في الأردن

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إطلالة جريئة بسعر خيالي.. أحمد سعد يقلب المسرح في جدة السعودية (شاهد)

ماذا ترى في الصورة؟.. وهم بصري يكشف عن نقاط قوتك!

لا يمكن إيقافه.. طريق سحري لتهريب الأسلحة والمسيرات الإيرانية إلى روسيا

حفل زفاف الحسين.. ضوابط أردنية لاستعمال علم ولي العهد بينها حظر ملامسته الأرض

7 نصائح ذهبية عليك تذكرها عند الإستعداد لمقابلة عمل هاتفية

فيديو انتصار الشريف.. سعودية ظهرت في موضع غير لائق بين ابنتيها

الجزائر تكبد الاقتصاد الإسباني خسائر مزلزلة.. ما علاقة المغرب؟

لماذا ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في كل أنحاء العالم وهل من حلول؟

خبير يحذر.. 4 تطبيقات على هواتف أندرويد عليك حذفها فوراََ!

“الله لا يبتليني بالموت ساجدا”.. تصريح صادم لطبيب سعودي شهير وغضب عارم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC