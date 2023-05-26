العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن.. صواريخ المقاومة أفقدته عقله!

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وطن- عاد شاب إسرائيلي مفقود منذ عامين إلى أسرته يوم الخميس بعد العثور عليه في مستشفى للأمراض النفسية في الأردن.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائلية، فإن شالوم روتبان البالغ من العمر 27 عاما ، من سكان كريات ملاخي، نُقل إلى مستشفى في العاصمة الأردنية عمان قبل عدة أسابيع بعد العثور عليه وهو يتجول في شوارع العاصمة الأردنية.

الطاقم الطبي تعرف على هويته بسبب حديثه بالعبرية

وبحسب ما ورد، فقد أدرك طاقم المستشفى أن الشاب إسرائيلي بسبب حديثه بالعبرية، وتم جلب طالب طب عربي إسرائيلي يدرس هناك وكان قادرًا على التواصل كتابيًا مع “روتبان” ، الذي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

ووفقا لما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” فقد قدم روتبان رقم هاتف والدته ، وتم الاتصال بأسرته بعد عدم معرفة ما إذا كان على قيد الحياة لمدة عامين.

إسرائيل تتقدم بطلب لاستلامه

وأرسلت السلطات الإسرائيلية طلبا لاستعادة روتبان من المستشفى ، على الرغم من أن المسؤولين الأردنيين قيل إنهم يقاومون إطلاق سراحه، إلا أنهم امتثلوا في النهاية ، بعد التدخل الشخصي للرئيس إسحاق هرتزوغ.

وقال شقيق “روتبان” للقناة 12: “لا أستطيع أن أشرح بالكلمات السعادة التي نشعر بها”.

كما شكر طالب الطب كمال القط الذي حدد مكان شالوم رتبان في المستشفى ووزارة الخارجية لمساعدتها في عودة شقيقه.

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وقال إنه “سعيد من كل قلبه” بسبب لم شمل روتبان بأسرته.

شالوم روتبان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد عانى “روتبان” من اضطراب ما بعد الصدمة منذ حرب 2012 بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة لغزة ، عندما رأى صاروخًا يصيب مبنى في كريات ملاخي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أصدقائه.

ووفقًا لعائلته ، أدى نزاع 2021 في غزة إلى ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ، ولم يُر أو يُسمع عنه منذ ذلك الحين.

وقالت شقيقة روتبان لموقع Ynet الإخباري إن مشاهدة الضربة الصاروخية عام 2012 “دمرت حياته”.

وأضافت:”رأى كل شيء – القتلى والجرحى ، وكان يعرفهم جميعًا. منذ حرب غزة 2012 ، توقف عن الكلام وحبس نفسه في غرفته”، موضحة أنه كان يختفي لفترات طويلة.