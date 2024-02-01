هل اقترب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟.. مصادر بلومبيرغ تكشف تطورات مثيرة

وطن – كشفت مصادر لوكالة بلومبيرغ، عن إحراز تقدم في المفاوضات المبرمة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ضمن صفقة تتضمن تبادلًا للأسرى رغم تصريحات النفي من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقالت المصادر، إنَّ المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وإنه من غير المتوقع تحقيق اختراق في الأيام المقبلة.

إلا أن المصادر أكّدت أن الاقتراح بوقف إطلاق النار لفترة طويلة وإطلاق أكبر عملية إطلاق لسراح الأسرى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لديه فرصة واقعية للنجاح ويمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب على المدى الطويل.

وبعد أن اتفق رؤساء المخابرات وكبار المسؤولين من قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل على إطار عمل في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدمت قطر لحماس اقتراحا من شأنه أن يشهد وقف لإطلاق النار مدته 45 يوما وإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج الكامل عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين.

ترقب لرد حماس

ووفق المصادر، تنتظر الأطراف المشاركة في المحادثات رد حماس على الاقتراح، الذي يحدد مراحل إضافية يمكن أن تشهد تمديد الهدنة والإفراج في نهاية المطاف عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين، وكذلك جثث أولئك الذين ماتوا في الأسر.

وأشارت المصادر، إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، لعب دورا كبيرا في إقناع إسرائيل بالمضي قدما في إبرام صفقة، وأن هناك آمالًا في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى وقف دائم للحرب في نهاية المطاف.

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ضغوط على نتنياهو

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته لضغوط متزايدة لإعادة الأسرى الإسرائيليين مع استمرار الحرب، وتزايد الغضب العالمي بشأن الضحايا الفلسطينيين.

يُضاف إلى ذلك تزايد الجدل حول الكيفية التي ستدير بها إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية الثرية مرحلة ما بعد الحرب، وسط تزايد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وقال نتنياهو، في خطاب أمام الشباب في برنامج تحضيري قبل الانخراط بالجيش، إن محادثات باريس كانت “بناءة”، لكن لا تزال هناك “فجوات كبيرة”.

وأضاف أنه جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة، وأنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

لكن مع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضات تتقدم، وأن تصريحات نتنياهو تعود جزئيا إلى مراعاة السياسة الداخلية في إسرائيل، حيث لا يرغب العديد من أنصار الحزب اليميني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء (الليكود) في التوصل إلى اتفاق مع حماس.

ولطالما كان تخفيف حدة الحرب في غزة وإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني محورًا رئيسيًا لتحرك إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ اندلاع الحرب.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في الأيام المقبلة جولته الخامسة في المنطقة منذ اندلاع القتال، بحسب مسؤول أمريكي.