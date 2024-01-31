تسريب خطة إسرائيلية لما بعد الحرب على غزة.. سلطة جديدة ودور لـ5 دول عربية بالقطاع

وطن – كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، النقاب عن خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل لـ”اليوم التالي” للحرب على غزة، تتضمن

الصحيفة قالت إن الخطة لها مراحل متعددة، وصاغها مجموعة من رجال الأعمال لمستقبل قطاع غزة هي بالون اختبار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

🔴كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة بشأن إقامة حكم عسكري مؤقت وتحالف دولي في غزة، وسلطة فلسطينية جديدة في القطاع والضفة الغربية المحتلة. المزيد من التفاصيل في مجموعة المنشورات 👇 pic.twitter.com/VRDCqEUr7p — العربي الجديد (@alaraby_ar) January 31, 2024

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد امتنع عن نقاش خطط “اليوم التالي” للحرب، مدعيا أن المطلوب من إسرائيل هو التركيز على الحرب نفسها.

المرحلة الأولى من الخطة

بحسب الصحيفة، فإن المرحلة الأولى تقضي بإنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة في غزة، والتي ستدير نقل المساعدات الإنسانية وتتولى مسؤولية رعاية السكان المدنيين في غزة خلال المرحلة الانتقالية.

المرحلة الثانية من الخطة

وفي المرحلة الثانية، والتي ستحدث في الوقت نفسه، سيتم إنشاء تحالف دولي للدول العربية تشارك فيه السعودية ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى.

وهذا التحالف سيكون جزءا من اتفاق التطبيع الإقليمي الذي سيتم توقيعه لاحقا، وسيقف وراء إنشاء هيئة جديدة تسمى السلطة الفلسطينية الجديدة.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية الجديدة ستضم مسؤولين لا يرتبطون بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ولا يرتبطون بشكل مباشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وسوف يتسلمون من إسرائيل المسؤولية عن غزة، وبالتالي سيتم إلغاء الحكومة العسكرية أيضا.

ووفق الخطة التي نشرتها الصحيفة، ستحتفظ إسرائيل بالحق في التصرف على المستوى الأمني ​​في غزة، بالطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية، كلما نشأت احتياجات عملياتية لإحباط عمليات.

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المرحلة الثالثة من الخطة

وبخصوص المرحلة الثالثة، أوضحت الصحيفة أنها لن تحدث إلا بعد استقرار قطاع غزة ونجاح الهيئة الجديدة، أي السلطة الفلسطينية الجديدة، وسيتم تنفيذ إصلاح شامل أيضًا في عمل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بما في ذلك منهاج النظام التعليم الفلسطيني.

وقالت الصحيفة: “إذا سارت هذه المرحلة أيضاً على ما يرام، وضمن جدول زمني سيتم تحديده مسبقاً، من سنتين إلى أربع سنوات، فإن إسرائيل ستوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، بل وستناقش إمكانية نقل مناطق إضافية، لا تتطلب إخلاء المستوطنات، إلى تلك الدولة”.

كواليس صياغة الخطة

وفق الصحيفة، فقد صيغت هذه الخطة سرا في إسرائيل من قبل هيئة تسمى مجموعة من رجال الأعمال، كما تم عرضها على المسؤولين الأمريكيين الرسميين.

ومن بين رجال الأعمال هؤلاء بعض المقربين من رئيس الوزراء نتنياهو، وأحدهم صديق مقرب حقيقي.

واعتبرت الصحيفة أن هذا هو بالون نتنياهو التجريبي الذي يتوافق مع المبادرة الأمريكية للتسوية الشاملة للشرق الأوسط.