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مغربي يغتصب سائحة بريطانية داخل منتجع شهير والشرطة تطارده

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مغربي يغتصب سائحة بريطانية داخل منتجع شهير والشرطة تطارده

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل”، عن تعرض سائحة بريطانية للاغتصاب في أحد المنتجعات في مدينة ميلانو الإيطالية، من قبل رجل يعتقد أنه مغربي الأصل.

المرأة المغتصبة (29 عاماً)، وبحسب تقرير الصحيفة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل يحمل وشماً مميزاً، لا تزال تتذكره.

وقالت إنه يُعتقد أن هذا الرجل إيطالي-مغربي ويبلغ من العمر 25 عاماً، لافتة إلى أن الواقعة حدثت في منتجع “تيرمي دي ميلانو” الصحي وسط ميلانو.

الشابة البريطانية كشفت التفاصيل

السائحة الإنجليزية ادعت أثناء كشفها تفاصيل ما حدث أن الرجل اقترب منها بينما كانت تسترخي مع صديقة لها داخل المنتجع. وبحسب ما ورد كانا يعرفان بعضهما البعض ويشربان الكحول معًا.

وتابعت روايتها بأنه بعد أن دعاها لمرافقته إلى غرفة تغيير الملابس للرجال، أصبح الرجل المتهم بالاعتداء عليها عنيفا وقام باغتصابها.

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الشرطة تبحث عن المغتصب المزعوم

وبحسب “ديلي ميل” فقد حصل ذلك ليل، الاثنين حوالي الساعة 10 مساءً.

وقالت الشابة إنها صرخت طلباً للمساعدة ولفتت انتباه صديقتها، مما دفع الرجل إلى الفرار وتركها أثناء اعتدائه عليها.

ويقوم رجال الشرطة الآن في محل الواقعة بالبحث عن المغتصب المزعوم بعد أن أبلغت الشابة عن الاعتداء، فور عودتها إلى الفندق الذي تقيم فيه.

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