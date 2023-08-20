وثقوا فعلتهم بالفيديو.. اغتصاب جماعي لسائحة بريطانية في إسبانيا

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وطن- تجري السلطات الإسبانية تحقيقات بخصوص ما قيل إنها اعتداءات جنسية، قام بها خمسة سياح فرنسيين وسويسري تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، بحق سائحة بريطانية (18 عاماً)، بعد أن عُثر على شريط فيديو يوثق الحادثة على هواتفهم المحمولة.

وألقى الحرس المدني القبض على الأشخاص الستة بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن صرخت الضحية طالبة النجدة وسط الشارع، وكان المتهمون قد صوروا الانتهاك على شريط فيديو بهاتف محمول. وأمر القاضي بحبسهم احتياطيا.

ووفق موقع “diariodemallorca” الإسباني، وقعت الأحداث في حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم، الاثنين الماضي، في مدينة “Magaluf” عندما التقت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 18 عامًا بمجموعة مؤلفة من خمسة فرنسيين وسائح سويسري واحد، وكانت معهم للاحتفال لفترة طويلة من الليل.

تفاصيل الاعتداء على الفتاة البريطانية واغتصابها جماعيا

وعندما قرر الشبان العودة إلى الفندق ، سألوا الفتاة عما إذا كانت تريد مرافقتهم ووافقت.

بدأوا بملامستها

وبمجرد وصولهم ، بدأ الشبان في لمس الشابة البريطانية، وبدأوا في اغتصابها وسجل أحدهم عملية الاغتصاب بهاتفه المحمول، وفرت الضحية من الفندق باتجاه الشارع وبدأت بالصراخ طلبا للمساعدة.

وقال المصدر إن رجال الأمن في الفندق الذي وقعت فيه الأحداث سألوا الشابة ما مشكلتها. فأخبرتهم بتعرضها لاغتصاب جماعي ، وأبلغوا بدورهم الحرس المدني، الذي تولى التحقيق في القضية.

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وتم شن العديد من المداهمات في منطقة Magaluf ، وألقى الأمن جراءها القبض على الجناة الستة المزعومين في عملية الاغتصاب الجماعي.

وتلقت الشابة عناية طبية واستشارة فورية، وبحسب ما ورد، وجد طبيب علامات اعتداء على ذراعيها، وقام المحققون بتفتيش غرفة الفندق وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة كجزء من التحقيق الجاري.

بينما مثل الشبان الفرنسيين الخمسة، والسويسري الذي اتضح أنه سجين سابق أمام القضاء، صباح الثلاثاء، وبعد أخذ إفادة الجناة والضحية ، أمر قاضي التحقيق رقم 3 بمحكمة بالما بالحبس الاحتياطي دون كفالة لجميعهم بتهمة الاعتداء الجنسي وإفشاء الأسرار وانتهاك الخصوصية.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صورا لستة رجال مكبلي الأيدي، حيث تمت مرافقتهم إلى المحكمة من قبل ضباط الشرطة لحضور جلسة الحبس الاحتياطي. وعلى الرغم من أن المشتبه بهم محتجزون في السجن، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية لأي منهم حتى الآن.

اغتصابات سابقة

وكانت الشرطة الوطنية ألقت القبض في يوليو / تموز الماضي على ستة شبان ألمان في “بلاتجا دي بالما”، بتهمة اغتصاب جماعي مزعوم لفتاة ألمانية تبلغ من العمر 19 عامًا.