مسلح يقتحم مصنعا أمريكيا في تركيا ويحتجز رهائن.. طالب بفك حصار غزة (فيديو)

وطن – أفادت وسائل إعلام تركية بقيام شخص مسلح باقتحام مصنعا تابعا لشركة “Procter and Gamble” الأمريكية في ولاية “كوجالي” التركية، واحتجازه عددا من الموظفين كرهائن، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب تلفزيون “خبر ترك Habertürk TV” التركي، فإن الرجل التركي المسلح قام باقتحام المصنع في كوجالي، واحتجز 7 رهائن وكشف أنه فعل ذلك تضامنا مع غزة واحتجاجا على العدوان الوحشي على أهلها من قبل إسرائيل.

#SONDURUM – Kocaeli’de fabrikada rehine krizi… Özel harekat polisleri müdahale için fabrika çevresinde. Kişi ya da kişiler 4 saattir işçileri rehin almış durumda.

Habertürk TV Muhabiri @YalinOnat #AnaHaber‘de aktardı. pic.twitter.com/S7o7jvU4Cu — Habertürk TV (@HaberturkTV) February 1, 2024

ولفت مراسل القناة إلى أن شرطة العمليات الخاصة التركية متواجدة حول المصنع للتدخل. بعدنا قام “الشخص أو الأشخاص” باحتجاز العمال كرهائن لمدة 4 ساعات.

مسلح يقتحم مصنعا أمريكيا في تركيا ويحتجز رهائن

المسلح التركي الذي اقتحم المصنع قام بربط جهاز حول نفسه أشبه بالقنبلة

وكتب بعض عبارات على الجدار الداخلي للمصنع منها “ستفتح الأبواب لغزة.. إما الموت”. وتم رسم العلم التركي مع علم فلسطين.

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وتقول الشرطة التركية إنه جاري التفاوض حتى الآن مع الرجل المسلح لإطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم.

🔴 Kocaeli’de bir vatandaş, ABD firması ‘Procter and Gamble’ (P&G)’nin fabrikasına girerek içeridekileri rehin aldı. Vatandaşın fabrika içindeki duvarlara “Gazze için, kapılar açılacak” yazdığı görüldü. İkna çalışmaları sürüyor.. pic.twitter.com/GSAyMtciJz — Daily Islamist (@dailyislamist) February 1, 2024

وأوضحت السلطات أن أحد المواطنين دخل إلى مصنع شركة “بروكتر آند جامبل” الأمريكية (P&G) واحتجز الأشخاص الموجودين بداخله كرهائن.

وفي اليوم الـ118 من الحرب على قطاع غزة، شنّ جيش الاحتلال غارات على دير البلح وسط القطاع.

#SONDURUM Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekât polisleri sevk edildi. Detayları İHA Muhabiri Refik Fidan aktarıyor. pic.twitter.com/FAMi6Wny8U — 24 TV (@yirmidorttv) February 1, 2024

كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس في المنطقة الجنوبية، وفقا لما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

Kocaeli Gebze'de bir kişi Gazze'deki soykırıma tepki için silahla ABD'li Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını bastı ve içerideki 7 işçiyi rehin aldı. Bölgeye ÖZEL harekat polisleri sevk edildi. pic.twitter.com/ayqXWjDcvC — Malik Ejder (@malikejder47) February 1, 2024

وكان موقف الرئيس التركي من العدوان على غزة قد لاقى انتقادات حادة من قبل العديد من الأتراك والعرب، الذين رأوا أن موقفه لا يرقى لحجم الحدث ولا يتوافق مع تصريحاته السابقة عن دعمه للقضية الفلسطينية والأقصى.