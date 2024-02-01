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مسلح يقتحم مصنعا أمريكيا في تركيا ويحتجز رهائن.. طالب بفك حصار غزة (فيديو)

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مسلح يقتحم مصنعا أمريكيا في تركيا ويحتجز رهائن.. طالب بفك حصار غزة

وطن – أفادت وسائل إعلام تركية بقيام شخص مسلح باقتحام مصنعا تابعا لشركة “Procter and Gamble” الأمريكية في ولاية “كوجالي” التركية، واحتجازه عددا من الموظفين كرهائن، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب تلفزيون “خبر ترك Habertürk TV” التركي، فإن الرجل التركي المسلح قام باقتحام المصنع في كوجالي، واحتجز 7 رهائن وكشف أنه فعل ذلك تضامنا مع غزة واحتجاجا على العدوان الوحشي على أهلها من قبل إسرائيل.

ولفت مراسل القناة إلى أن شرطة العمليات الخاصة التركية متواجدة حول المصنع للتدخل. بعدنا قام “الشخص أو الأشخاص” باحتجاز العمال كرهائن لمدة 4 ساعات.

مسلح يقتحم مصنعا أمريكيا في تركيا ويحتجز رهائن

المسلح التركي الذي اقتحم المصنع قام بربط جهاز حول نفسه أشبه بالقنبلة
وكتب بعض عبارات على الجدار الداخلي للمصنع منها “ستفتح الأبواب لغزة.. إما الموت”. وتم رسم العلم التركي مع علم فلسطين.

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وتقول الشرطة التركية إنه جاري التفاوض حتى الآن مع الرجل المسلح لإطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم.

وأوضحت السلطات أن أحد المواطنين دخل إلى مصنع شركة “بروكتر آند جامبل” الأمريكية (P&G) واحتجز الأشخاص الموجودين بداخله كرهائن.

وفي اليوم الـ118 من الحرب على قطاع غزة، شنّ جيش الاحتلال غارات على دير البلح وسط القطاع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس في المنطقة الجنوبية، وفقا لما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان موقف الرئيس التركي من العدوان على غزة قد لاقى انتقادات حادة من قبل العديد من الأتراك والعرب، الذين رأوا أن موقفه لا يرقى لحجم الحدث ولا يتوافق مع تصريحاته السابقة عن دعمه للقضية الفلسطينية والأقصى.

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