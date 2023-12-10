بطلة مسلسل “لا كاسا دي بابل” تتضامن مع غزة بكلمات مزلزلة في فعالية حاشدة (شاهد)

وطن – نددت الممثلة الإسبانية إتزيار إيتونيو بطلة مسلسل “لا كاسا دي بابل”، بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت في كلمة لها أمام حشد جماهيري: “من غرنيكا، المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي في تاريخ البشرية، من غرنيكا، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا، من غرنيكا إلى فلسطين، من غرنيكا إلى العالم.. نريد أن نقول إنه بعدما مررنا به في تاريخ الإنسانية، منذ القصف الذي تعرضنا له وحتى اليوم، لا يمكن للعالم أو التاريخ أن يتحمل تدمير شعب واحد”.

وأضافت إتزيار إيتونيو: “لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتقبلا ما يحدث في فلسطين، ويجب على العالم والتاريخ ألا يقبلا غرنيكا جديدة”.

وتابعت: “من غرنيكا، تلك البلدة التي تحتل مكانة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين”.

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وعبرت عن الإدانة بقوة وغضب لأي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية، وقالت: “سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كنتم.. قتلاكم قتلانا.. بيوتكم المدمرة بيوتنا.. أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتكم وأبناؤكم هم أبناؤنا”.

وتتخذ السلطات الإسبانية، موقفا تضامنيا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ويندّد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الهمجية الراهنة.

إسبانيا تدعو لهدنة دائمة في غزة

فإلى جانب أيرلندا وبلجيكا ومالطا، دعت إسبانيا في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة.

ويجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 ديسمبر في بروكسل لمناقشة الحرب الأوكرانية، ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل. ويتضمن جدول الأعمال أيضاً الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في ملخص للرسالة، أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصلوا إلى موقف مشترك لمطالبة الأطراف على وجه السرعة بإعلان هدنة إنسانية دائمة، يمكن أن تؤدي إلى نهاية الأعمال القتالية، والمطالبة بإجراءات لحماية المدنيين في غزة على الفور.

توجه إسباني نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن توجُّه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمر حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي.

وشدد سانشيز، على رؤيته بأن إنهاء الصراع يرتكز على حل الدولتين، وأوضح أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا.