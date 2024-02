انتر ميامي يرد على نادي النصر في انستغرام قبل قمة ميسي ورونالدو

وطن – رد نادي انتر ميامي الأمريكي على منشور لنادي النصر على منصة انستغرام أشار فيها إلى اقتراب المواجهة المثيرة بين رونالدو وميسي النجمين العالميين في كرة القدم.

ونشر فريق نادي النصر على منصة انستغرام مجموعة من البوسترات والمنشورات الترويجية للمباراة وكتبت على إحداها: “لقد عدنا” ليرد نادي انتر ميامي من حسابه الرسمي بإشارة التحية والاستعداد.

ويأتي ذلك في ظل حديث عن إمكانية غياب رونالدو عن المباراة بسبب الإصابة وعدم وصول الدون إلى الجاهزية الكاملة.

https://www.instagram.com/p/C2yzd0OsOVK/c/18013718744155991/?hl=ar

ويزور نادي إنتر ميامي المملكة في إطار فترة إعداده للموسم الجديد من الدوري الأمريكي، المقرر أن ينطلق بتاريخ 21 فبراير.

وتقام مباراة النصر وانتر ميامي الودية اليوم الخميس على استاد Kingdom Arena في العاصمة السعودية الرياض الساعة التاسعة بتوقيت المملكة.

وذكر لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر مساء الأربعاء. إن رونالدو سيغيب عن المباراة بسبب عدم جهوزيته وتوقع أن يعود للفريق بعد تعافيه بشكل كامل.

وأوضحت تقارير إعلامية أن رونالدو يعاني من إصابة في ربلة الساق (السمانة).

ويدور تنافس مثير بين رونالدو وميسي على الإنجازات العالمية وتحدثت الموسوعة العالمية غينيس قبل أشهر عن تفوق النجم الأرجنتيني على البرتغالي.

وقالت غينيس إن ميسي هو أكثر لاعب كرة قدم في الوقت الحالي حقق أرقاما قياسية عبر تسجيله 41 رقما، متقدما على كريستيانو رونالدو برقم قياسي واحد.

For now, Messi is clear of Ronaldo 👀

Lionel Messi has 41 @GWR titles whereas Cristiano Ronaldo has 40… pic.twitter.com/rrXt10puFF

— Guinness World Records (@GWR) August 1, 2023