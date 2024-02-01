بين الرعب والسخرية.. “البنك المركزي” تريند مصر قبل اجتماع مهم وتعويم مرتقب

وطن – تصدر وسم “البنك المركزي” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك قبيل اجتماع لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها والإعلان عن تعويم جديد للجنيه.

ويجتمع البنك المركزي الخميس، لحسم أسعار الفائدة، وذلك بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، في حين ظل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25% خلال آخر اجتماع للبنك.

تفاعل مصري واسع

وفي ظل حالة الترقب، تفاعل الكثير من المصريين مع الوسم الرائج، فقالت المذيعة سلمى الدالي: “النهاردة اجتماع البنك المركزي اللي بالتأكيد هياخد فيه قرارات هامة، وبعثة صندوق النقد مدت زيارتها لمصر أسبوع كمان.. في الأغلب القرارات بتطلع الخميس بالليل، يعني معانا وقت نقوم كلنا نتوضأ ونصلي وندعي ربنا إنه يلهمهم القرار الصائب ويهون تبعاته علينا، ونلاقي شنطة فيها مليون دولار”.

النهاردة اجتماع البنك المركزي اللي بالتأكيد هياخد فيه قرارات هامة، و بعثة صندوق النقد مدت زيارتها لمصر اسبوع كمان.

في الاغلب القرارات بتطلع الخميس بالليل، يعني معانا وقت نقوم كلنا نتوضأ ونصلي وندعي ربنا انه يلهمهم القرار الصائب ويهون تبعاته علينا، ونلاقي شنطة فيها مليون دولار 🤲🏽 — Salma el Daly (@salmaeldaly) February 1, 2024

وكتب الناشط محمد الإسكندراني: “المفروض ان صندوق النقد شارط تعويم كامل للمرحوم الجنيه المصرى والنهاردة اجتماع البنك المركزي ولا أعتقد أنه هايعمل التعويم الكامل لأن الحكومة دى والنظام ده يعيش ويتنافس على الاكاذيب والوعود الوهمية لكن الصندوق مش هايرحم.. تعوم تقبض غير كده لا.. لنا الله”.

المفروض ان صندوق النقد شارط تعويم كامل للمرحوم #الجنية_المصرى والنهار ة اجتماع #البنك_المركزي ولا أعتقد أنه هايعمل #التعويم الكامل

لأن الحكومة دى والنظام ده يعيش ويتنافس على الاكاذيب و الوعود الوهمية

لكن الصندوق مش هايرحم

تعوم تقبض غير كده لا

لنا الله pic.twitter.com/QYdncngJ3q — محمد الاسكندرانى (@3m4710) February 1, 2024

وكتب مراد علي وهو أحد رجال الاستثمار: “هل الإشاعات المنتشرة عن بيع رأس الحكمة والتصريحات المتتالية من مؤيدي النظام هي خطة تجهيز لقرارات البنك المركزي التي سيعلنها اليوم بخصوص تخفيض الجنيه المصري؟، هل تريد الحكومة من هذه الإشاعات دفع المصريين لبيع الدولار بالسعر الذي سيعلنوه والمتوقع أن يكون في حدود 50 -40 جنيه فقط أي أقل من السوق السوداء بحوالي 40٪؟”.

هل الإشاعات المنتشرة عن بيع #رأس_الحكمة والتصريحات المتتالية من مؤيدي النظام هي خطة تجهيز لقرارات #البنك_المركزي التي سيعلنها اليوم بخصوص تخفيض #الجنيه_المصرى؟

هل تريد الحكومة من هذه الإشاعات دفع المصريين لبيع #الدولار بالسعر الذي سيعلنوه والمتوقع أن يكون في حدود 50 -40 جنيه… pic.twitter.com/igx3kvQWBE — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) February 1, 2024

وقال مصطفى زيد: “البنك المركزى هيعوم الجنيه النهاردة وللأسف ده الحل الوحيد للاقتصاد ولكن في اللحظة اللي هيتعوم فيها الجنيه هى اللحظة اللى هيموت فيها ملايين المصريين من الجوع لغلاء الأسعار وحجة الحكومة لمدة سنتين قدام إن الاقتصاد خربان بسبب التعويم لكى الله يا مصر”.

كما شملت تعليقات المصريين الكثير من السخرية في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تشهدها مصر.

انتو صاحيين بدري ليه تعويم ايه هي خلاص غرقت كده خربانه وكده خربانه#البنك_المركزي#السيسي_هيقضي_علي_الشعب pic.twitter.com/10lLtyqmNO — بيبرس😎🤨 (@peperss_) February 1, 2024

انهارده اجتماع البنك المركزي pic.twitter.com/9i7J5dQTgh — Nour Elhayaa 𓂆 (@nourelhaya987) February 1, 2024

المصريين انهاردة وهما مستنيين قرارات التجويع

#البنك_المركزي pic.twitter.com/IgzkWWuZAT — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) February 1, 2024

أزمة اقتصادية عاصفة في مصر

وتواجه القاهرة مخاطر متزايدة ناتجة عن أزمة شح الدولار بالسوق المحلية، في وقت تبحث فيه توسعة القرض المقرر لها من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

اقرأ أيضا:

ويبلغ سعر الدولار الواحد رسميا حسب البنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى ما يقرب من 73 جنيها.

وقفز دين مصر الخارجي إلى مستوى قياسي عند نحو 165 مليار دولار تقريبا، ويتعين سداد نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024، فضلا عن الفجوة التمويلية البالغة نحو 8 مليارات دولار، واحتياجات البلاد السنوية من السلع والمواد الاستراتيجية.