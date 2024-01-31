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مذيعة جزائرية تثير جدلا بمنشور بعد خروج المغرب من أمم إفريقيا.. ما علاقة غزة؟

بقلم
خروج المغرب من أمم إفريقيا

وطن – أثارت الإعلامية الجزائرية أنيا الأفندي، حالة من الجدل، بعد التعبير عن سعادتها لخروج المنتخبات العربية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقالت آنيا الأفندي في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”: “بعد خروج الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا، المغرب يودع كأس أمم إفريقيا.. أعترف أن خروج المنتخبات العربية من البطولة الإفريقية اسعدني”.

وأضافت: “سامحوني فهذا ليس وقت متابعة كرة القدم وغزة تباد”.

وجاء منشور أنيا الأفندي، بعد ساعات من خروج منتخب المغرب من كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين، وخروجه من البطولة.

وكانت الأفندي قد تمنت في وقت سابق، خروج المنتخبات العربية من بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس أمم آسيا المقامتين في توقيت متزامن.

تفاعل واسع

منشور أنيا الأفندي أثار حالة من الجدل بين النشطاء على منصة “إكس“، وسط انتقادات للإعلامية الجزائرية.

وقال الناشط أحمد الشوربجي: “على فكرة منتخب فلسطين بيلعب في كاس أمم آسيا .. دي مزايدة لا موقع لها من الإعراب.. قضية فلسيطين بقالها سبعين سنة والناس مازالت تلعب كورة والحياة ماشية”.

وكتبت “مها”: “أنا لا يهمني فوز أي منتخب عربي.. الآن بدات أحب الكورة وأتمنى فوز جنوب إفريقيا”.

وقال فؤاد: “كنت أتمنى أن يكون عندهم حياء ويمتنعوا عن المشاركة”.

وكتب علي: “والله صحيح.. البطولات في هذا التوقيت أخذت منا الكثير وحرفت بوصلتنا عن القضية الأهم”.

وتفاعل “ياسر محمد”: “يا أستاذة أنا بحترمك وكلنا مع فلسطين.. بس نسيتى حاجه المنتخب الفسطينى بيلعب فى بطولة آسيا”.

المنتخبات العربية يغادرون أمم إفريقيا

وانضم منتخب المغرب، إلى كل من الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا التي غادرت جميعها من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وغادر منتخبا الجزائر وتونس من دور المجموعات، في حين ودّعت منتخبات موريتانيا ومصر والمغرب من الدور ثمن النهائي.

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