مذيعة جزائرية تثير جدلا بمنشور بعد خروج المغرب من أمم إفريقيا.. ما علاقة غزة؟

وطن – أثارت الإعلامية الجزائرية أنيا الأفندي، حالة من الجدل، بعد التعبير عن سعادتها لخروج المنتخبات العربية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقالت آنيا الأفندي في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”: “بعد خروج الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا، المغرب يودع كأس أمم إفريقيا.. أعترف أن خروج المنتخبات العربية من البطولة الإفريقية اسعدني”.

وأضافت: “سامحوني فهذا ليس وقت متابعة كرة القدم وغزة تباد”.

بعد خروج الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا ….المغرب يودع كأس امم افريقيا …. اعترف ان خروج المنتخبات العربية من البطولة الافريقية اسعدني ….سامحوني فهذا ليس وقت متابعة كرة القدم وغزة تباد …🙏 pic.twitter.com/WWkre9vDpW — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 31, 2024

وجاء منشور أنيا الأفندي، بعد ساعات من خروج منتخب المغرب من كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين، وخروجه من البطولة.

وكانت الأفندي قد تمنت في وقت سابق، خروج المنتخبات العربية من بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس أمم آسيا المقامتين في توقيت متزامن.

تفاعل واسع

منشور أنيا الأفندي أثار حالة من الجدل بين النشطاء على منصة “إكس“، وسط انتقادات للإعلامية الجزائرية.

وقال الناشط أحمد الشوربجي: “على فكرة منتخب فلسطين بيلعب في كاس أمم آسيا .. دي مزايدة لا موقع لها من الإعراب.. قضية فلسيطين بقالها سبعين سنة والناس مازالت تلعب كورة والحياة ماشية”.

ع فكره منتخب فلسطين بيلعب ف كاس أمم اسيا

دي مزايده لا موقع لها من الإعراب. قضيه فلسيطين بقالها سبعين سنه والناس مازالت تلعب كوره وتتراوج والحياه ماشيه — ahmshorbagy (@ahmedshorbagy7) January 31, 2024

وكتبت “مها”: “أنا لا يهمني فوز أي منتخب عربي.. الآن بدات أحب الكورة وأتمنى فوز جنوب إفريقيا”.

وانا لا يهمني فوز اي منتخب عربي ..الان بدات احب الكوره واتمنى فوز جنوب أفريقيا — Maha (@mahadzt) January 31, 2024

وقال فؤاد: “كنت أتمنى أن يكون عندهم حياء ويمتنعوا عن المشاركة”.

كنت أتمنى أن يكون عندهم حياء ويمتنعوا عن المشاركه — فؤاد العطي (@TyFwad) January 31, 2024

وكتب علي: “والله صحيح.. البطولات في هذا التوقيت أخذت منا الكثير وحرفت بوصلتنا عن القضية الأهم”.

اي والله صحيح

البطولات في هذا التوقيت أخذت منا الكثير وحرفت بوصلتنا عن القضية الأهم — 🔻ali 🇮🇶 (@3arrawi) January 31, 2024

وتفاعل “ياسر محمد”: “يا أستاذة أنا بحترمك وكلنا مع فلسطين.. بس نسيتى حاجه المنتخب الفسطينى بيلعب فى بطولة آسيا”.

يا استاذة انا بحترمك

وكلنا مع فلسطين … بس نسيتى حاجه المنتخب الفسطينى بيلعب فى بطولة اسيا — Yasser Mohammed (@Baybars_Yasser) January 31, 2024

المنتخبات العربية يغادرون أمم إفريقيا

وانضم منتخب المغرب، إلى كل من الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا التي غادرت جميعها من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وغادر منتخبا الجزائر وتونس من دور المجموعات، في حين ودّعت منتخبات موريتانيا ومصر والمغرب من الدور ثمن النهائي.