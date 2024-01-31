لاعب المنتخب السعودي “علي البليهي” يتلقى درساً لن ينساه في الأخلاق من نجم كوريا الجنوبية

وطن – تداول مشجعون رياضيون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهداً للاعب السعودي “علي البليهي” وهو يقوم بتصرفات وصفت بـ”الطائشة والرعناء” أمام لاعب منتخب كوريا الجنوبية “سون هوانج”.

وتلقى “الأخضر” –كما يلقبه معجبوه- هزيمة أمس الثلاثاء، أمام المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1، ليودع كأس آسيا قطر 2023 من دور الـ16.

وتداول الجمهور الكوري لقطة من المباراة، أثارت غضبهم وغضب رواد منصات التواصل، إذ ظهر مدافع المنتخب السعودي في مناوشة مع اللاعب سون هوانج ، بدا خلالها وكأنه يقوم بمحاولة دفعه بطريقة مسيئة ومعيبة.

وفي الفيديو المتداول بدا اللاعب الكوري وهو ينبه اللاعب السعودي إلى ضرورة ضبط تصرفاته فما كان من البليهي الذي يحمل الرقم 5 إلا أن دفع اللاعب الكوري إلى الخلف.

لكن اللاعب الكوري الجنوبي لم يقابل البليهي بردة فعل عنيفة كما كان متوقعاً، بل ابتسم له وأجبر اللاعب المذكور على وضع يده على رأسه، وبدا وكأنه يشد شعره في مشهد أثار الغضب والاستهجان بين الكوريين والسعوديين على حد سواء.

مقطع البليهي هذا حقيقي ؟؟؟؟ pic.twitter.com/1LGOP2VQtT — جوستافو (@zxx500051) January 31, 2024



وكان البليهي قدم اعتذاره للجماهير عن هذه الخسارة أمام المنتخب الكوري، وطلب منهم السماح، واعدًا إياهم بتعويضهم في ما هو قادم.

وغرد اللاعب على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً-:”ربي لك الحمد والشكر.. شكرا على دعمكم في المدرجات وخلف الشاشات وننتظر دعم أكبر في قادم الأيام وبإذن الله نسعدكم وأضاف :”الوطن يستاهل الفرحة”.

الرياضة أخلاق

و رغم التصرف الذي وصفه البعض بالطائش حصل “علي البليهي” الذي يلقبه معجبوه بـ”فارس نجد” على تقييم 7.6 أمام كوريا الجنوبية، ويعد بين الأعلى تقييما بناء على المستوى الفني المميز الذي ظهر به خلال اللقاء.

اقرأ أيضا:

وقوبل تصرف لاعب نادي الهلال السعودي في مباراة هامة كمباراته مع منتخب كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا بردود فعل وتعليقات غاضبة على موقع “إكس” -تويتر سابقاً- انتقدت ما قام به وخاصة أن مثل هذا التصرف ليس الأول من نوعه في مسيرة البليهي الرياضية مطالبين بإيقافه عن حده وفرض عقوبات رادعة لعدم تكرار ماجرى .

وعلقت “ريما التميمي”: “يقولون الرياضة أخلاق وتنافس شريف ..هذا اللاعب ادخل على رياضتنا تصرفات عنترية غريبة”.

#السعودية_كوريا #علي_البليهي يقولون :

الرياضة أخلاق وتنافس شريف ..هذا اللاعب

ادخل على رياضتنا تصرفات عنترية غريبة

لم تكن هذه الحادثة الأولى ولن تكن الأخيرة

فقد سبقتها سيناريوهات أخرى ..حتى لم

يسلم منها زملائه اللاعبين .. لاعب بعنتريته

وخروجه الدائم عن النص .. فكأنما هو

محصن… pic.twitter.com/OnnMiDGHBY — ريما التميمي (@Rymyh_24) January 31, 2024



وأضافت أن “هذه الحادثة الأولى لم ولن تكون الأخيرة فقد سبقتها سيناريوهات أخرى حتى لم يسلم منها زملائه اللاعبين”.

واستدركت :”لاعب بعنتريته وخروجه الدائم عن النص فكأنما هو محصن وعنجهيته عادة ما تقف حائلاً بينه وبين العقوبات الرادعة التي توقفه عند حده !!

وعقب الإعلامي الرياضي “عبد الرحمن الفريح” على التصرف المستفز للاعب علي البليهي :”هذا اللاعب “مصّخها” علي البليهي إلى متى هكذا !!.”

هذا اللاعب "مصّخها" علي البليهي الى متى هكذا !!

pic.twitter.com/Zt2adY7ywL — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) January 30, 2024

وقال “محمد الشبرمي”: “هذا اللاعب محمي بسياج من ( حديد) من إبراهيم وربعه”.

وطالب “مازن الزهري” من الاتحاد السعودي تدريب اللاعبين على اللعب والمهارات وأهمها مهارة الأخلاق”.

وعلقت “رغد”:” لم يجد هذا الأبله من يردعه ويوقفه عند حده”.

وتابعت: “تجاوز كل حدود الأدب وتجرد من الأخلاق الرياضية ولا حل لمثل هذه الأشكال المسيئة والمُشوهة لرياضتنا إلا الشطب”.