فشل إسرائيلي في تدمير أنفاق غزة.. نظام “أتلانتس” يفضح جيش الاحتلال

وطن – توالت الاعترافات الإسرائيلية بالفشل في تحقيق أي إنجازات عسكرية في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة بما فيها تدمير أنفاق غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن نظام “أتلانتس” لإغراق الأنفاق بمياه البحر، لم يدمر سوى بضعة كيلومترات منها في قطاع غزة.

إسرائيل تقر أن نظام “أتلانتس” لم يدمر سوى بضعة كيلومترات من أنفاق #غزة pic.twitter.com/LwH0RB5Lbh — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 31, 2024

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم: “جئنا إلى الحرب دون حل حاسم لمسألة الأنفاق”.

قدرة محدودة للغاية في تدمير الأنفاق

وأضافت: “لم يتمكن نظام أتلانتس من إغراق أنفاق حماس ولم يتمكن من تدمير سوى بضع كيلومترات من الأنفاق”.

وأشارت إلى أنه في شمال قطاع غزة، تم تشغيل المنظومة بنجاح جزئي جدا، خاصة في الأنفاق القريبة من البحر.

لكن كلما كانت الأنفاق بعيدة عن البحر، اكتشفوا في إسرائيل أنه من الصعب تدفق المياه تحت ضغط عال عبر الأنابيب، وفق المصادر نفسها.

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وفي منطقة المركز، جرت محاولة محدودة لتفعيل النظام، لكنها باءت بالفشل تماما.

وفي خانيونس، لم يحاول جيش الاحتلال تفعيل النظام على الإطلاق لأنه كان يعمل في المناطق الشرقية، كما قالت الإذاعة.

80% من أنفاق غزة لا تزال سليمة

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، القول إن نحو 80% من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في واشنطن وتل أبيب يواجهون صعوبة في إجراء تقييم دقيق لمستوى تدمير شبكة الأنفاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتهم على تحديد مساحة وامتداد هذه الأنفاق تحت الأرض بدقة.

وأشارت إلى أن إسرائيل سعت إلى تطهير الأنفاق عبر طرق مختلفة، بما في ذلك تركيب مضخات ضخمة لإغراقها بمياه البحر، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها من قبل جنود مدربين.

ووفق المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، فإن مياه البحر أدت إلى تآكل بعض هذه الأنفاق لكن الجهد العام لم يكن فعالا كما كان مـأمولا، حيث أدت الجدران والحواجز ودفاعات أخرى غير متوقعة إلى إبطاء أو إيقاف تدفق المياه.