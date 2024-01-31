بعد تهديد “فتح المعارك”.. جماعة الحوثي ترفع التحدي وتهاجم مدمرة أمريكية

وطن – واصلت جماعة أنصار الله الحوثيين، عملياتها في اليمن ضد أهداف أمريكية في البحر الأحمر، ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت جماعة الحوثي، في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، إنها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية.

وصرح سريع عبر حسابه في منصة “إكس“: “أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية يو إس إس غريفلي في البحر الأحمر”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الامريكي البريطاني على… — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 31, 2024

وأضاف أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وتابع: “كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا، وسيتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين”.

وشدد على الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف الحرب على غزة، وكذلك رفع الحصار.

الرواية الأمريكية عن الهجوم الحوثي

بدورها، تحدّثت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عن أن المدمرة “USS Gravely” أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن في البحر الأحمر.

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وقالت القيادة المركزية، إن الصاروخ أطلق من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، دون وقوع إصابات.

تهديد أمريكي بفتح المعارك

وفيما تُضاف هذه العملية إلى قائمة من العمليات التي نفذتها جماعة الحوثي، لكنّ اللافت فيها أنها تعقب إعلان الجماعة تلقيها تهديدًا من الولايات المتحدة بـ”فتح المعارك وتحريك الجبهات” باليمن، وذلك في رسالة بعثتها واشنطن عبر سلطنة عمان.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي: “فتح المعارك وتحريك الجبهات هو أحد التهديدات الأمريكية التي تم إيصالها كرسالة أمريكية عبر عُمان”.

فتح المعارك وتحريك الجبهات هي إحدى التهديدات الأمريكية

التي تم إيصالهاكرسالةامريكية عبر عمان

رداعلى موقف الشعب اليمني المجاهد الرافض لابادة أبناء #غزة وحصارهم

ونقول لهم مصير أي مغامرةاوحماقة بتنفيذ التهديدالامريكي للشعب الفشل والخسران

ولن يثنيه اي تحرك للاعداءعن مهمته لنصرةغزة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 30, 2024

وأضاف الحوثي أن الرسالة الأمريكية ردا على موقف الشعب اليمني الرافض لإبادة أبناء ‎غزة وحصارهم.

وتابع: “نقول لهم مصير أي مغامرة أو حماقة بتنفيذ التهديد الأمريكي الفشل والخسران، ولن يثني الشعب أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة”.