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بوشم في منطقة حساسة.. إطلالات الممثلة المصرية هيدي كرم الأكثر جرأة -صور

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بوشم في منطقة حساسة.. إطلالة الممثلة المصرية هيدي كرم الأكثر جرأة

وطن- نشرت الممثلة المصرية هيدي كرم مجموعة صور جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام. ولفتت الأنظار إليها بجرأة إطلالتها.

الممثلة المصرية هيدي كرم

وظهرت بفستان قصير ضيق وجريء باللون الذهبي، كشف عن الوشم في فخذيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث الممثلة المصرية ضجة واسعة على السوشيل ميديا بإطلالاتها.

ومؤخرا، دأبت هيدي كرم على مشاركة صورها ونشاطاتها عبر حسابها على إنستغرام، من بينها عدة إطلالات جريئة.

وقبل ذلك نشرت صورة لها من حدث إطلاق سيارة جديدة، حيث ظهرت بقميص أبيض وشورت أسود قصير كشف عن الوشم في فخذيها.

الممثلة المصرية هيدي كرم

وقبل ذلك نشرت صورة لها بفستان أبيض وأسود من دون اكمام وبفتحة طويلة، كشفت عن وشمها.

الممثلة المصرية هيدي كرم

وظهرت هيدي كرم، في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جريئة نوعاً ما، حيث ارتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، وشفافاً بجزء كبير منه.

وكشف الفستان عن مناطق حساسة من الجسم، ولكن الممثلة غطت بعض الأماكن ببطانة، وانتعلت حذاءً صيفياً عالٍ باللون الأسود.

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الممثلة المصرية هيدي كرم

آخر الأعمال التلفزيونية

يذكر أن الممثلة المصرية هيدى كرم انضمت إلى مسلسل الوصفة السحرية- لزواج ناجح.

ويضم المسلسل 45 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى.

كما تشارك كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل “وبينا ميعاد 2” الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وكان آخر أعمال فى الدراما كان مسلسل “الاختيار 3” الذي عرض في شهر رمضان.

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