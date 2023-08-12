السبت, أغسطس 12, 2023
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هيدي كرم تثير غضب متابعيها بإطلالة فاضحة ووشم في منطقة حساسة! (شاهد)

هيدي كرم تتعرض لهجوم شديد من قبل متابعيها بسبب إطلالتها الجديدة ووشمها المثير للجدل.

كتب سالم حنفي
هيدي كرم تثير غضب متابعيها بإطلالة فاضحة ووشم في منطقة حساسة!
الفنانة هيدي كرم
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وطن- تسببت الفنانة المصرية هيدي كرم بموجة غضب عارمة ضدها بعد نشرها صورة وصفها المتابعون بالفاضحة.

ونشرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها أثناء استرخائها على شاطئ البحر في الساحل الشمالي وهي تستمتع بالأجواء المشمسة الممزوجة بنسيم البحر.

وظهرت هيدي كرم وهي تجلس على كرسي مرتدية قبعة من القش ونظارة شمس، مع هوت شورت من الجينز وحمالة صدر، كاشفة جزءا كبيرا من جسدها.

هيدي كرم تجلس على كرسي مرتدية قبعة من القش ونظارة شمس، مع هوت شورت من الجينز وحمالة صدر، كاشفة جزءا كبيرا من جسدها
هيدي كرم تجلس على كرسي مرتدية قبعة من القش ونظارة شمس، مع هوت شورت من الجينز وحمالة صدر، كاشفة جزءا كبيرا من جسدها

وشم في منطقة حساسة

كما كشفت الفنان هيدي كرم عن قيامها بوشم كبير على فخذها الايمن، فضحته صورة سابقة كانت قد نشرتها قبل أيام برفقة عدد من أصدقائها.

وأظهرت الصورة أماكن الوشم امتد من أعلى ركبتها حتى خصرها، مما يعني انه امتد لمناطق حساسة من جسدها

وشم هيدي كرم في منطقة حساسة
وشم هيدي كرم في منطقة حساسة

هجوم وانتقاد المتابعين

إطلالة هيدي كرم الجريئة جدا فتحت النار عليها من قبل متابعيها، الذين لم يترددوا في كيل الشتائم والانتقادات والاتهامات.

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وفي هذا السياق، قالت متابعة تدعى “نور”:” كنتي محترمه جداً اما الان مع الاسف ….. …unfollow”.

أما المتابعة “سارة” فانتقدت الفنانة هيدي كرم بالقول:” كنت بحترمك و بصدق برنامجك و متابعاه فرقتى ايه عن اى صفحة بنت مش تمام رجاء تراجعى نفسك لان دى مش صورة فنانة الصور دى احتفظى بيها لنفسك انما بلاش كدا”.

وقالت “نور”:” حرام عليكى شكلك وللبسك خليتى ايه للكفره بقا اتقى الله مش عشان ربنا كارمكو هتعيشو للدنيا وهتنسو الاخرة”.

ووصفت أخرى ما قامت به الفنانة هيدي كرم بأنه “استعراض لحم رخيص”.

المصدرانستجرام ، وطن

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