اعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة في شيكاغو (فيديو)

وطن – نشرت شبكة أمريكية مقطع فيديو لواقعة وصفت بالمُشينة حدثت داخل مدرسة متوسطة في إحدى ضواحي شيكاغو تمثلت باعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة.

وذكرت الشبكة أن طالباً أمريكياً اعتدى بشكل وحشي على طالبة سعودية ترتدي الحجاب داخل مدرسة جلينسايد المتوسطة.

Footage of middle schoolers from Queen Bee Middle School in Glendale Heights, Illinois assaulting a Muslim girl. Incident happened 25th of January. pic.twitter.com/kktyc8Kuvi

