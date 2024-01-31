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اعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة في شيكاغو (فيديو)

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اعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة في شيكاغو

وطن – نشرت شبكة أمريكية مقطع فيديو لواقعة وصفت بالمُشينة حدثت داخل مدرسة متوسطة في إحدى ضواحي شيكاغو تمثلت باعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة.

وذكرت الشبكة أن طالباً أمريكياً اعتدى بشكل وحشي على طالبة سعودية ترتدي الحجاب داخل مدرسة جلينسايد المتوسطة.

وهاجم الطالب زميلته السعودية المُحجبة داخل المدرسة ودفعها بعنف إلى الخزانة.

اعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة

وتسبب الاعتداء في سقوط الطالبة على الأرض وذكرت مجموعة المناصرة CAIR Chicago أن سبب الاعتداء تنمر الطالب عليها لارتدائها الحجاب.

وقالت الشبكة إن السلطات فتحت تحقيقاً بالواقعة واستبعد البعض أن يكون الدافع عنصرياً لكن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في شيكاغو أكد أن الصبي المعني متورط في حادثة تنمر أخرى ضد طالبة أخرى ترتدي الحجاب العام الماضي.

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