فيديو متداول يُظهر اعتداء على 3 محجبات وطردهن من حافلة تركية

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يُظهر اعتداء على ثلاث سيدات محجبات رفقة أطفالهن في حافلة مزدحمة في مدينة أزمير التركية، في واقعة جاءت عقب تصريحات صارمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيها عن مواجهة العنصرية.

وشوهد في مقطع الفيديو المتداول، عملية الاعتداء على السيدات الثلاثة، وإجبارهن على النزول من الحافلة بالقوة، فيما اكتفى الحاضرون في الحافلة بالمشاهدة.

ولم تستطع السيدات الثلاثة فعل شيء إزاء ما تعرضن له، في حين عملن على توثيق الواقعة بالكاميرات.

وزادت في الفترة الأخيرة، وقائع الاعتداء على العرب في تركيا، وسط تحذيرات من خطاب معادٍ للمهاجرين، يرتقي إلى حد ممارسة العنصرية ضدهم.

أردوغان يرفض الاعتداءات

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح قبل أيام، بأنه ليس من المقبول مطلقا أن يتم الاعتداء على أي شخص بسبب أنه أجنبي.

وأثيرت آمال أن تكون كلمات أردوغان بداية لتدشين لمرحلة جديدة في مواجهة العنصرية المتصاعدة في تركيا التي تستهدف الأجانب، خصوصا العرب واللاجئين.

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وجاءت تصريحات أردوغان بعد اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، وهاجم فيها من وصفهم بـ”أصحاب العقلية الفاشية” الذين يستهدفون المواطنين الأتراك على خلفية انتماءاتهم الدينية، أو اللاجئين، مهددا بمحاسبتهم أمام القضاء.

وقال الرئيس التركي: “لن نقبل مطلقا أن يطال أي شخص سوء، بالقول أو بالفعل، بسبب أنه أجنبي أو يتحدث لغة مختلفة أو بسبب الحجاب واللحية أو أي شيء آخر، وكل من يتورط في الإساءة لأحد سيعاقب”.

وأضاف: “كل شخص في تركيا سواء كان تركيا أم أجنبيا يحق له العيش بسلام والتعبير عن رأيه”.