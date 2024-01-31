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إيران تتأهل لدور ال8 لملاقاة اليابان بعد فوزها على سوريا بركلات الترجيح.. شاهد أهداف المباراة

بقلم
لاعبو منتخب إيران

وطن- تأهل منتخب إيران لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بعد فوزه الشاق على منافسه منتخب سوريا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما مع ختام منافسات دور ال16.

وافتتح منتخب إيران التسجيل عند الدقيقة ال34 من ركلة جزاء، نجح في تسديدها اللاعب مهدي طارمي داخل مرمى المنتخب السوري.

أهداف مباراة سوريا وإيران

وأدرك منتخب سوريا هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها نسور قاسيون، تمكن اللاعب عمر خربيين في تسجيلها في الدقيقة ال64.

وتفوق منتخب إيران على نظيره السوري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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كما وشهدت الدقيقة ال90+1 من الوقت البديل، طرد نجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي مسجل هدف التقدم للمنتخب الإيراني في المباراة.

وكان المنتخب السوري قد تأهل لأول مرة في تاريخه لدور ال16 كأس آسيا مع نهاية منافسات دور المجموعات الماضية، بينما سيلتقي المنتخب الإيراني المتأهل نظيره الياباني في الدور القادم.

مهدي طارمي
طرد مهدي طارمي بالبطاقة الحمراء
تشكيلة منتخب سوريا ضد إيران

ولعب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المباراة الصعبة أمام إيران، بتشكيلة أساسية في منافسات دور ال16 كأس آسيا 2023 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

دفاع نسور قاسيون: عبد الرحمن ويس، أيهام أوسو، ثائر كروما، عجان.

خط الوسط: محمود الأسود، خليل إلياس، إزيكييل هام، عمار رمضان.

سوريا وإيران
مباراة سوريا وإيران

مركز الهجوم: عمر خريبيين، إبراهيم هيسار.

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