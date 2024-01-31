إيران تتأهل لدور ال8 لملاقاة اليابان بعد فوزها على سوريا بركلات الترجيح.. شاهد أهداف المباراة

وطن- تأهل منتخب إيران لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بعد فوزه الشاق على منافسه منتخب سوريا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما مع ختام منافسات دور ال16.
وافتتح منتخب إيران التسجيل عند الدقيقة ال34 من ركلة جزاء، نجح في تسديدها اللاعب مهدي طارمي داخل مرمى المنتخب السوري.
هدف |
إيران تتقدم 1 – 0 على سوريا في الدقيقة 34 عن طريق مهدي طارمي من ركلة جزاء .. شاهد الهدف بصوت المعلق هيكل الصغير #إيران_سوريا#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/bg3wI6Y8wV
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 31, 2024
أهداف مباراة سوريا وإيران
وأدرك منتخب سوريا هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها نسور قاسيون، تمكن اللاعب عمر خربيين في تسجيلها في الدقيقة ال64.
بطاقة حمراء |
مهدي طارمي مهاجم إيران يخرج بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني #إيران_سوريا#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/RmjcCKC5Z0
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 31, 2024
وتفوق منتخب إيران على نظيره السوري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.
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كما وشهدت الدقيقة ال90+1 من الوقت البديل، طرد نجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي مسجل هدف التقدم للمنتخب الإيراني في المباراة.
ركلات الترجيح | إيران 5 – 3 سوريا #إيران_سوريا#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/NIHKLzKa2V
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 31, 2024
وكان المنتخب السوري قد تأهل لأول مرة في تاريخه لدور ال16 كأس آسيا مع نهاية منافسات دور المجموعات الماضية، بينما سيلتقي المنتخب الإيراني المتأهل نظيره الياباني في الدور القادم.
تشكيلة منتخب سوريا ضد إيران
ولعب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المباراة الصعبة أمام إيران، بتشكيلة أساسية في منافسات دور ال16 كأس آسيا 2023 قطر، كما يلي:
حراسة المرمى: أحمد مدنية.
دفاع نسور قاسيون: عبد الرحمن ويس، أيهام أوسو، ثائر كروما، عجان.
هدف |
سوريا تتعادل 1 – 1 أمام إيران في الدقيقة 64 عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء .. شاهد الهدف بصوت المعلق هيكل الصغير #إيران_سوريا#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/5Rxt1Q1coW
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 31, 2024
خط الوسط: محمود الأسود، خليل إلياس، إزيكييل هام، عمار رمضان.
مركز الهجوم: عمر خريبيين، إبراهيم هيسار.