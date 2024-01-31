أحدهما حول ناصر بن خميس بن علي الجشمي .. هيثم بن طارق يصدر مرسومان سلطانيان

وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر مرسومان سلطانيان يقضيان بتعديل بعض أحكام نظام جهاز الضرائب وتعيين رئيسًا لجهاز الضرائب واستبدال نص المادة الـ 6 من نظام جهاز الضرائب بنص آخر.

وقضى أول مرسوم سلطاني رقم ( 5 / 2024 ) بتعديل بعض أحكام نظام جهاز الضرائب وجاء فيه: “نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020″.

وأضاف المرسوم: “بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت .. المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (6) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه، النص الآتي: يكون للجهاز رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.

مرسوم سلطاني من هيثم بن طارق

وجاء في المادة الثانية من المرسوم يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه فيما قضت المادة الثالثة بأنه ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

🔴 جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا رقم (6 / 2024) بتعيين ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيسا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/6To38jZenr — مركز الأخبار (@omantvnews) January 31, 2024

أما المرسوم السلطاني الثاني رقم ( 6 / 2024 ) قضى بتعيين رئيس لجهاز الضرائب وجاء فيه: “نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعين ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيسا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية”.

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وجاء في المادة الثانية من المرسوم السلطاني: “ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في: 19 من رجب سنة 1445 هـ الموافق: 31 من يناير سنة 2024 م”.

من هو ناصر بن خميس بن علي الجشمي ؟! تخرج معالي ناصر الجشمي من الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي وهو حاصل على الماجستير في الاقتصاديات التطبيقية، ودبلوما في إدارة التنمية والتحق بالعمل الحكومي في عام 1989م . pic.twitter.com/7FwhIAWfjr — تغريد الوهيبية 🎀 (@T_wahaibi96) January 31, 2024

رئيس جهاز الضرائب ناصر بن علي الجشمي

وناصر بن خميس بن علي الجشمي خريج الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي وهو حاصل على الماجستير في الاقتصاديات التطبيقية، ودبلوما في إدارة التنمية والتحق بالعمل الحكومي في عام 1989م .

وكانت الضرائب في سلطنة عمان تدار من قبل دائرة الشؤون المالية في مرحلة تأسيس الجهاز الإداري للدولة عند صدور أول قانون لضريبة الدخل في السلطنة في العام 1971.

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وبصدور قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 75/26 والذي حدد اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنظيمي كانت الضرائب أحدى الأقسام التابعة لدائرة الدخل والاستثمارات، وبعد إعادة تنظيم المديرية العامة للمالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/40 ورفع مستوى الدوائر التابعة لها الى إدارات عامة أصبحت الضرائب دائرة تتبع الإدارة العامة للدخل والاستثمارات مكوّنة من قسمين قسم التفتيش وآخر للتحصيل.