هآرتس: عملية كبيرة لحماس شمالي قطاع غزة .. ما الهدف منها؟

وطن – زعمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تنفيذ حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية كبيرة شمالي قطاع غزة قالت إن الهدف منها إعادة تأهيل كتائبها العسكرية هناك بعدما أعلن الاحتلال تجريدها من قدراتها العسكرية.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن إن الاحتلال رصد قيام الحركة الفلسطينية البدء بعمل كبير وواسع شمالي القطاع لتعيين قادة كتائب جدد في جباليا والشجاعية والشاطئ ليحلوا محل قادتهم الشهداء خلال الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة.

ونقلت هآرتس عن مسؤول أمني لم تكشف اسمه زعمه أن الاحتلال يعتقد أن “حماس تعرضت لإصابة خطيرة للغاية في ذراعها العسكرية”.

حماس تعيد ترتيب نفسها شمالي غزة

وأضاف المسؤول أن “انسحاب جيش الاحتلال من شمال القطاع من شأنه أن يمنح الحركة فرصة لإعادة تأهيل الضرر وطريقة تسمح لها بالاستمرار في تهديد جيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة بغزة” وفق وصفه.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي قد حذر من الاضطرار إلى العودة والعمل على المناطق التي أعلنت إسرائيل سابقاً إنهاء القتال بها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ104 على التوالي ارتكاب المجازر في قطاع غزة حيث شنت قواته غارات عنيفة استهدفت مباني ومربعات سكنية في كافة أنحاء قطاع غزة.

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الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة

وأوقع قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة عدداً من الشهداء والمصابين، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

و أبرز تلك المجازر شرقي رفح حيث استهدفت طائرة حربية منزلاً ما أدى لاستشهاد 19 شخصاً بينهم نساء وأطفال وأوقعت عدداً من الجرحى وصلوا لمستشفى النجار.

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ووفق تقارير إعلامية فإن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية فإن قصفاً مدفعياً يتواصل بشكل مكثف على مناطق متفرقة شمالي القطاع.

و تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

و لليوم الـ7 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة ما يفاقم معاناة المواطنين، ويعرقل عمل طواقم الإسعاف، ويؤخر وصولها للمناطق المستهدفة.