مفسرة أحلام تفجر مفاجأة عن سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز .. “السحر اتجدد”!

وطن – فجّرت مفسرة الأحلام أسماء بدوي، مفاجأة عن طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وهو الإنفصال الذي صدم الأوساط الفنية .

وعبر حسابها في فيسبوك، كتبت مفسرة الأحلام أسماء بدوي: “شكلها كده .. السحر اتجدد الاول كان بالمرض..المرة دي بالفراق”.

الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من أحمد العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 16 يناير (كانون الثاني) بعد زواج استمر نحو 4 سنوات.

وشكّل إعلان طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، صدمةً بين الجمهور، الذي أعادَ للتداول ما توقعته الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، في توقعاتها للعام الجديد 2024، عن انفصال الثنائي.

مفاجأة حول طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تطرق الناقد عماد يسري إلى سبب طلاق ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقال في تصريحاتٍ متلفزة:”ياسمين كانت عارفة إن في فنانة بتهدد حياتها. وهي فنانة شهيرة كل ما تدخل عمل مع فنان بتطلع إشاعات على إنها على علاقة بيها، ويمكن هي اللي بتذيع ده”.

وتابع الناقد عماد يسري :” كنا عارفين إن الزيجة مهددة .. لكن ياسمين مثال للزوجة المصرية الأصيلة المحترمة اللي بتحافظ على أسرار بيتها وكواليس حياتها الزوجية”.

ووفقاً لمقربين، فإنّ خبر انفصال ياسمين والعوضي لم يكن مفاجئاً، بل إن بعض المقربين منهما توقعوا خلال الفترة الماضية وقوع الطلاق عام 2024، بعد أن زادت حدة الأزمات بينهما خلال الفترة الماضية.⁣