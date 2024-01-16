ماذا قال صدام حسين عن إيران؟.. تفاعل كبير مع فيديو قديم مستعاد

وطن – استعاد نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن مطامع دولة إيران التوسعية وسياساتها الشريرة في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق تمكن من مواجهة مخاطرها وكبح جماحها.

وقال “صدام حسين” في الفيديو القديم له قبل سنوات طويلة، إن البعض قد يتراخى ويزعم أن إيران ليس لها أطماع، ولكنهم عندما يخترقون الحدود تصبح الأطماع التوسعية والشريرة واضحة.

🚨 من الذاكرة… 🚨 صدام حسين: “قد يتصور البسطاء من الناس أن إيران ليس لها أطماع توسعية وشريرة، ولكن ماكو سيوف أشطر من سيوفنا في مواجهة هذا الخطر الإيراني…”#أربيل #إيران pic.twitter.com/fvMnBltyyu — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 16, 2024

صدام حسين يحذر من أطماع إيران

وأضاف أن “سيوف العراقيين أشطر السيوف في مواجهة هذه الأطماع.”

وتابع موضحا: “لا نقبل أن يكون هناك سيف أشطر من سيفنا وأكثر رفعة منا في مواجهة هذا الخطر”.

وختم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حديثه بأن العراقيين “أهل للدفاع عن الشرف والكرامة والعرض.”

ويذكر أن إيران استخدمت وسائل كثيرة لتحقيق غاياتها التوسعية في عدد من بلدان الوطن العربي، وليس بعيداً علينا ما قامت به إيران في العراق على مدى عقود من الزمن، حتى باتت اليوم تُسيطر على قطاعات هامة في هذا البلد العربي.

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مخططات إيران الشيطانية

وبحسب دراسة للدكتور عبدالله بن معيوف الجعيد في موقع” صيد الفوائد” ارتكزت إيران لتوسيع نفوذها في الوطن العربي وخاصة في الخليج العربي على عدة وسائل، منها: الخلايا التجسسية، والهجرات المنظمة، ودعم المليشيات المسلحة، والسَّعي إلى نشر الفكر الخميني في الأمصار الخليجية على وجه الخصوص والدول العربية والإسلامية على وجه العموم.

وإنَّ أقرب مثال على ذلك ما قامت به إيران من إرسال ما يقرب من أربعة ملايين إيراني للعيش في العراق، حيث تم منحهم الجنسية العراقية.

كما فعلت فيما بعد في سوريا بمساعدة نظام الأسد، ومن خلالهم تمت السيطرة على الوزارات الحساسة والنافذة في البلاد كوزارتي الداخلية والدفاع.