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استراحة محارب.. فيديو لوائل الدحدوح يلعب الكرة مع عدد من أطفال غزة

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وائل الدحدوح يلعب الكرة مع عدد من أطفال غزة

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر لمراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح وهو يشارك عددًا من أطفال غزة لعب كرة القدم.

والتُقطت هذه المشاهد لوائل الدحدوح، وهو يشارك الأطفال اللعب، في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووائل الدحدوح هو أيقونة الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة، ويمثّل رمزًا للصمود بسبب فظاعة ما تعرّض له خلال الحرب الراهنة على قطاع غزة، حيث أصيب إصابة بالغة وفقد عددًا كبيرًا من أفراد أسرته وعائلته في استهدافات إسرائيلية.

ترشيح مصري لوائل الدحدوح لجائزة عالمية

وكان نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، قد أعلن أن النقابة تعد ملفاً من أجل وائل الدحدوح لترشيحه لجائزة الشجاعة الدولية التي تقدّمها منظمة اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

بادرة رسالة تقدير أردنية تجاه وائل الدحدوح

وفي إطار التفاعل أيضًا مع تضحيات الدحدوح، أطلقت بلدية محافظة الكرك جنوبي الأردن، اسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح على أحد شوارعها، تقديرا لوالده وائل الدحدوح.

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وقالت بلدية الكرك، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إن مجلس بلدية الكرك الكبرى قرر تسمية أحد الشوارع باسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح تقديرا لتضحيات عميد الصحفيين ووالد الشهداء وائل الدحدوح وتجسيدا لتضحية وصمود الأهل في قطاع غزة”.

استشهاد حمزة الدحدوح

وكان الصحفي حمزة الدحدوح قد استشهد قبل أيام، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقل صحفيين من ضمنهم الشهيد مصطفى ثريا، وهو صحفي متعاون مع شبكة الجزيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا
الشهيدان الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

وانضم حمزة الدحدوح إلى عدد آخر من أسرة وائل الذين استشهدوا خلال الحرب الراهنة، وهم زوجته واثنان آخران من أبنائه وحفيده، بجانب عدد آخر من أفراد العائلة.

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