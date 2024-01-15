العراق تستهل مشوارها في كأس آسيا 2024 بفوزٍ ثمين على إندونيسيا.. شاهد أهداف المباراة

وطن- حقق منتخب العراق الفوز الثمين في مستهل مشواره ببطولة كأس آسيا 2024 لدور المجموعات، على منافسه إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب ( أحمد بن علي).

وافتتح منتخب أسود الرافدين العراقي أولى أهداف المباراة عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة ال17.

أهداف مباراة العراق ضد إندونيسيا

وعزز اللاعب أسامة رشيد النتيجة لصالح منتخب العراق بهدف ثاني جاء عند الدقيقة ال45+7.

وقلص منتخب إندونيسيا النتيجة بهدف أول ووحيد عن طريق اللاعب مارسيليو فيردينان في الدقيقة ال37.

وعاد المنتخب العراقي ليعزز التقدم في نتيجة المباراة أمام نظيره إندونيسيا بهدف ثالث، من توقيع اللاعب أيمن حسين في الدقيقة ال75.

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تشكيلة منتخب العراق ضد إندونيسيا

ولعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس المباراة أمام منافسه إندونيسيا في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

دفاع أسود الرافدين: حسين علي، ناطق، عيسى عدنان، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: أمير العماري، زيدان إقبال، رشيد، علي جاسم، إبراهيم بايش.

مركز الهجوم: مهند علي.

وسيلتقي منتخب العراق في المواجهة القادمة الصعبة أمام اليابان متصدر الترتيب ، الجمعة، في ثاني مواجهات المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر.

ترتيب مجموعة العراق في كأس آسيا 2024 لدور المجموعات

وبهذا الفوز احتفل منتخب العراق وصافة جدول ترتيب كأس آسيا 2024 لدور المجموعات برصيد 3 نقاط، متساوياً مع المتصدر اليابان بنفس النقاط.

فيما جاء منتخبي فيتنام وإندونيسيا في المركزين الثالث والرابع من الترتيب بدون أي من النقاط حتى الآن.