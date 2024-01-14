نجل اللاعب الأرجنتيني مارادونا يفجر مفاجأة: “والدي مات مقتولاً ووفاته ليست طبيعية”

وطن – نقلت وسائل إعلامية غربية تصريحات صادمة لنجل اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قائلاً إن وفاته لم تكن طبيعية ومات مقتولاً.

وبحسب ما ذكره دييغو أرماندو مارادونا الابن لقناة Mediaset Italia الإيطالية ونقلته ماركا فإن هناك تحقيق مفتوح حول وفاة مارادونا الأب ووجود إهمال متعمد لقتله.

وقال نجل بطل كأس العالم لكرة القدم: “نحن أبناء مارادونا.. لدينا ثقة كبيرة في العدالة الأرجنتينية. وأنا مقتنع بأنه لم يكن ينبغي أن تنتهي الأمور على هذا النحو”.

جدل بشأن موت مارادونا

وأضاف ابن اللاعب الراحل مارادونا: ” لقد تركوا والدي لمصيره عندما كان من الممكن فعل شيء ما.. لقد قتلوا والدي. لست أنا من يقول من فعل ذلك، رغم أن لدي أفكارا حول هذا الأمر، لكن لا أستطيع التعبير عنها”.

وأكمل: “حتى آخر يوم في حياتي، سأناضل من أجل العدالة، والشعور بالفراغ لن يختفي، ولكن الحب الذي يُظهره له الجميع يُخفف آلام فراقه جزئيًا على الأقل “.

وكان مكتب المدعي العام الأرجنتيني قد ذكر أن ثمانية من العاملين الطبيين المسؤولين عن صحة مارادونا أظهروا إهمالاً، وتركوه “لمصيره المحتوم” دون تقديم المساعدة الطبية اللازمة له.

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وأعدت لجنة خبراء طبية تم إنشاؤها للتحقيق في وفاة مارادونا في أبريل 2021 تقريرا لإرساله إلى القضاء خلص إلى أن تصرفات الفريق الطبي المسؤول عن النجم الراحل، لم تكن كافية وحذرة واتسمت بالإهمال”.

ولم يحدد الأطباء الوقت الدقيق لوفاة لاعب كرة القدم السابق أثناء محاولة إنعاشه فقد كان قد مات منذ عدة ساعات ووفق تلك اللجنة فإن مارادونا لم يحصل على الرعاية والعلاج اللازمين قد يكون تسبب في وفاته.

وذكر مارادونا جونيور إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع والده قبل وفاته، بعد أن اعترف بالأبوة وعلق: “ لقد ناضلت مع والدتي وجميع أفراد عائلتي فترة طويلة، من أجل الاعتراف بالأبوة، وفي النهاية كان لي شرف وجودي بالقرب منه “.