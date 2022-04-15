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رياضة

اتهامات خطيرة قد تصل إلى عقوبة الإعدام في قضية وفاة مارادوانا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة

وطن – كشفت وسائل إعلام أرجنتينية، عن طلب النيابة العامة التي تحقق في قضية وفاة مارادونا في دولة الأرجنتين، محاكمة الفريق الطبي الذي قام بتوفير الرعاية الطبية له بتهمة القتل بسبب الإهمال الطبي.

النيابة العامة وقضية وفاة مارادونا

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأرجنتينية “تيلام”، نقلاً عن المدعون في قضية وفاة الراحل مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، إن ” الإغفال وسوء المعاملة من قبل 8 أفراد من الفريق الطبي. المهتم برعاية مارادونا وضعاه في حالة من العجز، ليترك لمصيره خلال عملية استشفائه داحل منزله.

وأردفت الوكالة على لسان المدعين، ” أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق وناقص ومتهور، كما أنهم ارتكبوا سلسلة ارتجالات وأخطاء إدارة وقصور في رعاية الراحل دييغو مارادونا”.

العذاب الطويل

ووفق التقرير المؤلف من 70 صفحة الذي نشر في وقت سابق، بأن اللجنة الطبية المكلفة في التحقيق بوفاة مارادونا. بناء على طلب القضاء الأرجنتيني، تبين بأن الراحل كان بدأ يموت .قبل نحو 12 ساعة على الأقل من وفاته، كما أنه تحمل فترة طويلة من العذاب الطويل بعد خضوعه لجراحة في منطقة الدماغ.

وأوضح التقرير، بأن الفريق الطبي كان على علم بحالة مارادونا، حيث أنه كان يتناول الكحول والأدوية النفسية والماريغوانا في الأشهر الأخيرة قبل وفاته.

كما وأضاف، ” الراحل دييغو مارادونا كان عليه علامات خطر على حياته. إلا أن ذلك تم إهمالها من قبل الفريق الطبي، وأن رعايته في الفترة الأخيرة كان فيها مخالفات ونواقص”.

وينتظر من المتهمين في قضية وفاة الراحل مارادونا الرد على تلك الاتهمامات. والدعوى المرفوعة ضدهم، قبل رفع القضية إلى محكمة سان إيسيدرو في دولة الأرجنتين.

ومن الجدير بالذكر، بأن نجم نابولي وبرشلونة السابق مارادونا. قد توفيّ في ال25 من شهر نوفمبر عام 2020، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في القلب بعد أسابيع من إجرائه عملية جراحية في الدماغ، ولا تزال قضية التحقق في أسباب وفاته مفتوحة أمام القضاء إلى يومنا هذا.

(المصدر: المصدر + سكاي نيوز عربية)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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