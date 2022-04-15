اتهامات خطيرة قد تصل إلى عقوبة الإعدام في قضية وفاة مارادوانا

وطن – كشفت وسائل إعلام أرجنتينية، عن طلب النيابة العامة التي تحقق في قضية وفاة مارادونا في دولة الأرجنتين، محاكمة الفريق الطبي الذي قام بتوفير الرعاية الطبية له بتهمة القتل بسبب الإهمال الطبي.

النيابة العامة وقضية وفاة مارادونا

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأرجنتينية “تيلام”، نقلاً عن المدعون في قضية وفاة الراحل مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، إن ” الإغفال وسوء المعاملة من قبل 8 أفراد من الفريق الطبي. المهتم برعاية مارادونا وضعاه في حالة من العجز، ليترك لمصيره خلال عملية استشفائه داحل منزله.

بعد توجيه اتهامات بالقتل العمد لفريق مارادونا الطبي..هل تسبب طبيب مارادونا في "قتله بالخطأ"؟ pic.twitter.com/9gXE7bJOc7 — Yallakora (@Yallakoranow) April 14, 2022

وأردفت الوكالة على لسان المدعين، ” أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق وناقص ومتهور، كما أنهم ارتكبوا سلسلة ارتجالات وأخطاء إدارة وقصور في رعاية الراحل دييغو مارادونا”.

العذاب الطويل

ووفق التقرير المؤلف من 70 صفحة الذي نشر في وقت سابق، بأن اللجنة الطبية المكلفة في التحقيق بوفاة مارادونا. بناء على طلب القضاء الأرجنتيني، تبين بأن الراحل كان بدأ يموت .قبل نحو 12 ساعة على الأقل من وفاته، كما أنه تحمل فترة طويلة من العذاب الطويل بعد خضوعه لجراحة في منطقة الدماغ.

وأوضح التقرير، بأن الفريق الطبي كان على علم بحالة مارادونا، حيث أنه كان يتناول الكحول والأدوية النفسية والماريغوانا في الأشهر الأخيرة قبل وفاته.

النيابة العامة تطلب محاكمة مقدمي الرعاية الصحية لمارادونا طالبت النيابة العامة التي تحقق في وفاة «أسطورة» كرة القدم دييغو مارادونا العام 2020 في الأرجنتين، محاكمة الطاقم الطبي الذي عالجه بتهمة القتل بسبب الإهمال. pic.twitter.com/b4s1YWgiey — كان الاخبارية (@cannewskw) April 14, 2022

كما وأضاف، ” الراحل دييغو مارادونا كان عليه علامات خطر على حياته. إلا أن ذلك تم إهمالها من قبل الفريق الطبي، وأن رعايته في الفترة الأخيرة كان فيها مخالفات ونواقص”.

وينتظر من المتهمين في قضية وفاة الراحل مارادونا الرد على تلك الاتهمامات. والدعوى المرفوعة ضدهم، قبل رفع القضية إلى محكمة سان إيسيدرو في دولة الأرجنتين.

ومن الجدير بالذكر، بأن نجم نابولي وبرشلونة السابق مارادونا. قد توفيّ في ال25 من شهر نوفمبر عام 2020، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في القلب بعد أسابيع من إجرائه عملية جراحية في الدماغ، ولا تزال قضية التحقق في أسباب وفاته مفتوحة أمام القضاء إلى يومنا هذا.

(المصدر: المصدر + سكاي نيوز عربية)

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