معلومات جديدة تكشف عن أسباب وفاة الراحل مارادونا والمتورطين بقتله

توصلت السلطات القانونية في دولة الأرجنتين المشرفة على تحقيق بملابسات وفاة الراحل دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا. بعد الحصول على التقرير الطبي الذي كشف عن أسباب وفاته.

مارادونا ومرض القلب

وبينت التقارير الصحفية الأرجنتينية، نقلاً عن اللجنة القانونية التي عينتها السلطات الأرجنتينية للتحقيق في وفاة الراحل دييغو مارادونا.

بعد تشريح جثته، بأن الأخير كان يعاني من قصور في القلب والكلى والتليف الكبدي الحاد.

كما ورجحت السلطات القانونية، أن سبب وفاة دييغو مارادونا. جاءت نتيجة مرض قلبي موجود سابقًا كان يعاني منه الراحل مارادونا قبل إجراء العملية الجراحية.

وأوضحت التقارير، بأن الفريق الطبي الذي تورط في وفاة الراحل مارادونا. كان لا يعرف تلك الأعراض التي كان يعاني منها اللاعب الراحل مارادونا من أجل التقليل من حدتها.

الإهمال في رعاية مارادونا

فيما أكد التقرير الطبي أن وفاة مارادونا بسبب أمراض القلب الموجودة مسبقبًا قبل إجراء العملية الجراحية. إلى جانب الإهمال العام في علاج المريض ورعايته أثر ذلك على وفاته.

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وأشار التقرير الطبي، بأن الراحل مارادونا لم يخضع لأي من الفحوصات الطبية الكافية قبل إجراء العملية الجراحية، فيما لم يلاحظ الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة أن قلبه لا يعمل بشكل سليم.

الفريق الطبي ومارادونا

ووفقًا للتقرير الطبي الذي كشف أسباب وفاة الراحل مارادونا، فإن الأطباء الذي أجروا العملية الجراحية لمارادونا.

مر خمسة اشهر علي وداع مارادونا..

في القلب دائماً دييجو.🔟💙 #DiegoEterno pic.twitter.com/p2QEb8Jywy — Ⓝ ملتقى نابولي (@Napolicityyy) April 25, 2021

لم يكونوا على علم كبير في أمراض القلب والتليف الكبدي الحاد، مما أدى إلى عدم خضوعه للفحوصات الطبية.

المتهمين بوفاة مارادونا

وقد أوقفت السلطات الأرجنتينية سبعة من الأشخاص الذين ما زالوا قيد التحقيق. من أبرزهم الطبيب الشخصي المعالج للراحل مارادونا “ليوبولدو لوك”.

وطبيبته النفسية “أوجستينا كوزاكوف”. وكذلك طبيب نفسي آخر “كارلوس دانيل”. وأربع ممرضات أشرفوا على حالة مارادونا.

🎙 فرانك لامبارد : كان مارادونا لاعبي المفضل دائمًا ، ولكني أعتقد أن ليونيل ميسي هو الأفضل ليس فقط في هذا العصر بل في جميع العصور. pic.twitter.com/1DN2oNZ8Tg — Messi World (@M10GOAT) April 23, 2021

وفي حوار صحفي مع قناة “أميركا” التلفزيونية في وقت سابق. شن محامي الراحل وأسطورة عالم كرة القدم العالمية الأرجنتيني “دييغو مارادونا”، حربًا على ابنتيه وزوجته السابقة بكشفه بعض من الأسرار العائلية.

نظرة الوداع

كما وقال المحامي “ماتياس مورلا”. قائلاً: ” إذا استيقظ دييغو ووبخني، فهناك شيء. ما هو أنني لم أهتم بدخول شريكته العاطفية السابقة روسيو أوليفا لإلقاء نظرة الوداع عليه”.

بعد تفتيش الشرطة لمنزله كجزء من تحقيقات بشأن وفاة مارادونا..

طبيبه الخاص يؤكد أن مارادونا كان مريضاً من الصعب أن تمنحه أي توجيهات pic.twitter.com/qPb01Oi18K — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 30, 2020

وأردف مورلا، ” لقد أحب روسيو وكان يتعارك مع ديلما وجيانينا، شعر بالخيانة والسرقة. لقد رافقت مارادونا خلال سبع سنوات جديدة وسبع أعياد ميلاد. كما كنت أنظر إلى الهاتف ولم يتصل به أحد”.

مات وحيدًا

كما وأضاف المحامي مورلا في مقابلة التلفزيونية، ” ألم تر أن دييغو كان غاضبا لأن ابنة ديلما تدعى روما؟ ما هو دييغو؟ إنه (نابولي) عكس روما. باستثناء شقيقاته، تركوه جميعا وشأنه. تم التخلي عن مارادونا ومات وحيدا”.

مشاكل الإدمان

وكشف مورلا أن اللاعب الأرجنتيني الراحل “مارادونا”. لم يكن مجنونًا أبدًا. لكنه كان يعاني دائمًا من مشاكل الإدمان على العقاقير الذي كان يتناولها.

اتهام محامي مارادونا

كما واتهمت ابنتا الأسطورة الراحل “مارادونا”. دايلما وشيقتها جيانينا مارادونا. المحامي مورلا، بالمسؤولية عن اختيار الفريق الطبي الذي أشرف على عملية مارادونا.

على النقيض تماماً من نهائي إيطاليا ٩٠ كان نهائي المكسيك ٨٦ بين المنتخبين 🇩🇪🇦🇷

مثيراً و قوياً و لم يحسم إلا في نهايتها

بتمريرة ساحرة من الأسطورة مارادونا

إلى بورتشاغا صاحب هدف الفوز التاريخي . pic.twitter.com/gNlZiToObh — عاشق المستديرة (@sportmemories_) April 24, 2021

والذي ما زال يجرى التحقيق معه. نتيجة الإهمال الطبي ف رعاية اللاعب مارادونا أثناء خوضه العملية الجراحية في الرأس. لتوفيّ على إثر تلك العملية داخل أحد المشافي الأرجنتينية.

رد المحامي مورلا

كما واستكمل المحامي، ” ابنتا ماروانا يكرهونني منذ أن أقفت البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم في شهر يونيو من عام 2014م.

حيث تشاجر معهم مارادونا قبل وفاته لأنهما قاما بسرقة والدهم”، مضيفًا. “إذا بُعث مارادونا من جديد، فلن يسمح لهما بمهاجمتي.

صديق مارادونا

وتابع مورلا صديق مارادونا في الحديث عن سبب شرب الراحل الكحول، قائلاً: ” لم ينظر إلى الكحول باعتباره شيئًا ممتعًا. ولكنه كان طريق للهروب من مشاكله العائلية”.

🗣️محمد أبو تريكة عبر بي إن سبورتس: 💬"من اللحظات الدرامية في 2020، هي وفاة مارادونا، نحن جيل تربى وشاهد قصة حياته رغم الصعوبات التي واجهها، رحيله أثر فينا كلاعبي كرة قدم". pic.twitter.com/DGXInIZFls — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 30, 2020

كما كانت أول مشكلة وجهها مارداونا في حياته. زوجته السابقة “روسيو” التي تركته. وهو الأمر الذي لم يستطيع التغلب عليه أبدًا. وكان مهووسًا بها.

خطف مارادونا

ونفى محامي الراحل مارادونا أنه اللاعب قد اختطف قبل وفاته بفترة قصيرة. كما زعمت زوجته السابقة “كلاوديا فيلافيني” وابنتيها ديلما وجيانينا. الذين قاموا بإثارة ذلك عبر الإعلام. بعد وفاة مارادونا.

الشرطة الأرجنتينية تداهم مكتب ومنزل الطبيبة النفسية لدييغو #مارادونا تواصلت تحقيقات الشرطة الأرجنتينية في أسباب وفاة مارادونا وداهمت مكتب ومنزل الطبيبة النفسية التي كانت ترعى النجم الراحل وسط اتهامات بأن إهمالاً طبياً تسبب في وفاته pic.twitter.com/kp0NLBaPRM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020

وفاة مارادونا

فيما توفي الأسطورة مارادونا بنوبة قلبية في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي. بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية.

كما وتم استدعاء تسعة من خبراء في يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي، من بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، للوقوف أمام المدعي العام. في العاصمة الأرجنتينية.

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