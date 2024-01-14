كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة.. الموعد والتشكيلة في نهائي السوبر الإسباني

وطن- ينتظر جماهير الكرة المستديرة في العالم موعد كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 على ملعب (الأول بارك) في المملكة العربية السعودية.

وستبدأ المباراة المرتقبة بين كلا الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

موعد كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المواجهة النارية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية الناقلة للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2023.

وستنقل المباراة على قناة (SSC 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12523، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

كما وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، المعلق الرياضي فارس عوض.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام غريمه التقليدي برشلونة، بتشكيلة أساسية متوقعة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبيا أريزابالاجا.

دفاع برشلونة: ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، فالفيردي، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو (خوسيلو).

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وسيدخل المدرب الإسباني تشافي المباراة من أجل الحفاظ على لقبه أمام نظيره ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إجناسيو بينيا.

دفاع برشلونة: بالدي، أندرياس كريستنسن، أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، غوندوغان، فرينكي دي يونج (جافي).

مركز الهجوم: ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، فيران توريس (رافينيا دياز).

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، فيما يحتل غريمه برشلونة المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 41 نقطة لهذا الموسم.