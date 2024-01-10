قطر تعلن عن مشروع خيري في ثواب حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا

وطن – أعلنت مؤسسة قطر الخيرية عن إقامة مشروع خيري في ثواب الصحفي الفلسطيني الشهيد حمزة وائل الدحدوح، ومشروع آخر في ثواب زميله الصحفي مصطفى الثريا الذي استشهد رفقته، في استهداف إسرائيلي غادر قبل أيام.

ويشار إلى أنه في جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجلّها الإجرامي، قصفت قوات الاحتلال، يوم 7 يناير الجاري، سيارة كانت تقل مجموعة من الصحفيين، من بينهم حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في خان يونس، خلال عملهم ضمن طاقم الجزيرة بتلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف على مناطق عدة بالقطاع، فاستشهد حمزة وزميله مصطفى بالقصف الإسرائيلي.

ووفقاً لما أعلنته مؤسسة “قطر الخيرية” على حسابها بمنصة إكس، فإن المشروع الخيري في ثواب حمزة وائل الدحدوح، سيكون عبارة عن مركز صحي في جمهورية كوسوفا، وسيستفيد منه 5000 شخص.

يتمثل المشروع في إنشاء وتأثيث وتجهيز مركز صحي بمساحة 275م2 يحتوي على كافة التخصصات، ويقدم المركز الخدمات الصحية الأساسية من الإسعافات الأولية وخدمات الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية. والتطعيم الموسمي وصرف الأدوية الأساسية وغيرها.

كما أعلنت “قطر الخيرية” عن مشروع في ثواب الصحفي مصطفى ثريا، وهو عبارة عن مركز صحي يخدم 15000 شخص في دولة نيبال.

وسيكون هذا المركز الصحي على مساحة 375 متر مربع، وسيتم تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة.

سيتم إنشاء المركز الصحي في قرية نائية في نيبال بالتنسيق مع الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك سيتم تسليم المركز الصحي إلى الحكومة المحلية لتشغيله بانتظام واستدامته.

لولوة الخاطر تتفاعل وتدعو للمشاركة

من جانبها تفاعلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، مع مبادرة “قطر الخيرية” وقالت إن ذلك يأتي وفاء لشهداء غزة.

#وفاءا_لشهداء_غزة 🇵🇸 قال رسول الله: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) مبادرة نرجو من الجميع المساهمة فيها برّا ووفاءا لشهداء فلسطين ولأهلهم الصابرين المحتسبين، شهداء الحقّ والحقيقة #حمزة_الدحدوح و #مصطفى_ثريا الروابط… https://t.co/k24RrYy2I8 pic.twitter.com/kiRN7A6Edl — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) January 9, 2024



وعلقت عبر حسابها بإكس:”قال رسول الله: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). مبادرة نرجو من الجميع المساهمة فيها برّا ووفاءا لشهداء فلسطين ولأهلهم الصابرين المحتسبين، شهداء الحقّ والحقيقة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.”

كما دعت لولوة الخاطر كل من يستطيع أن يعمل على مبادرة مماثلة لبقية الشهداء أن لا يتوانى “سواء من خلال مؤسسة قطر الخيرية، أو المؤسسات المختصة في بلدانكم.”