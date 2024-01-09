تحدث عن شاحنة المتفجرات.. مراسل إسرائيلي داخل نفق قبل دقائق من تفجيره (فيديو)

وطن – نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطعا مصورا وثق تواجد مراسلها داخل النفق التابع لحماس الذي فجرته حركة المقاومة، الأحد، قبل وقت قصير من عملية التفجير التي أدت لمقتل 6 من جنود الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح، الأحد، عن مقتل 9 جنود له بينهم 6 جنود قتلوا في انفجار نفق مفخخ، وسط تصريحات عبرية تقول إن جيش الاحتلال “غير مهيَّأ” للتعامل مع أنفاق غزة.

הלוחמים נפלו בפיצוץ של חומר נפץ שיועד לפיצוץ מנהרה | @ItayBlumental עם תיעוד מהמנהרה – 30 דקות לפני הפיצוץ pic.twitter.com/rRKXasULVm — כאן חדשות (@kann_news) January 9, 2024

مراسل إسرائيلي يظهر داخل النفق قبل تفجيره

المراسل الإسرائيلي ظهر بحسب المقطع المتداول وهو يتحدث من أمام النفق الواقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة وبعدها من داخله.

وكان يتحدث عن أن شاحنة تحوي مواد متفجرة تابعة للاحتلال ستأتي بعد قليل لتفجير هذا النفق.

ليتبين لاحقا أن عناصر كتائب القسام قامت باستهداف الشاحنة بعبوة ناسفة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل الجنود الإسرائيليين الموجودين بالمكان.

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وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت أن 30 جنديًا وضابطًا أصيبوا في انفجار شاحنة المواد المتفجرة في القطاع والتي قُتل فيها الجنود الستة الإسرائيليين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء و59.167 إصابة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

من ناحيته أعلن جيش الاحتلال، مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال معارك، الاثنين، بغزة.