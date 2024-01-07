“لن تحصلوا على أي خبز من الرياض”.. ماذا قصد أردوغان بحديثه الموجه للمعارضة؟ (فيديو)

رجب طيب أردوغان

وطن – في معرض رده على الجهات التي حاولت تأجيج أزمة بين أنقرة والرياض عقب مباراة “السوبر التركي” في السعودية، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “لا تتأملوا شيئاً من السعودية”.

مما أثار حالة من الجدل بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وفسر البعض أن كلامه هجوم على السعودية، لكن الحقيقة أن حديثه كان موجها للمعارضة التركية التي هاجمها.

أردوغان يهاجم المعارضة التركية وليس السعودية

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، مخاطبا المعارضة التركية: “لن تحصلوا على أي خبز من الرياض”.

وذلك في إشارة إلى التصعيد الذي مارسته شخصيات سياسية تركية معارضة عقب الإعلان عن أزمة إلغاء “السوبر التركي”، ومحاولتهم ربط الحدث الرياضي بأبعاد سياسية، حيث ضجت مواقع التواصل التركية حينها بنقاشات ما وصفوها بـ”الإساءة” للزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك.

“العنصرية هي سلاحهم الجديد لعزل تركيا عن أقرب شركائها في المنطقة” الرئيس اردوغان يوجه أصابع الاتهام للمعارضة في حادثة #السوبر_التركي الذي كان من المقرر إقامته في السعودية 👇 pic.twitter.com/t9zOudrdE3 — الاسطنبولي (@istanbulli1453) January 2, 2024



وأضاف أردوغان في كلمته خلال مراسم الإعلان عن مرشحي “تحالف الجمهور” لـ26 مدينة، على رأسها إسطنبول، في الانتخابات المحلية التركية المقرر إجراؤها في 31 مارس المقبل أن “هذه الأمة ليست لديها مشكلة لا مع الجمهورية ولا مع الغازي مصطفى كمال أتاتورك”، مشددا على أن “ممارسة السياسة من خلال الاختباء وراء هذه المفاهيم ليس علامة على الحساسية أبدا”، بحسب تعبيره.

وتابع :”لا تتأملوا تأجيج أزمة مع الرياض إن كنتم صادقين في حب اتاتورك –مؤسس تركيا الحديثة- في إشارة إلى طباعة صوره على قمصان الفريق التركي ـ عبروا عن ذلك داخل البلاد بشكل وطني.. تغيير ألوان القمصان لن يكسبكم شيئاً”.

وتحسنت العلاقات بين السعودية وتركيا مؤخرا، بعد الأزمة التي وقعت عقب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

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واعتبر أردوغان أن المعارضة تشن “حملة كراهية” ضد السعودية، من خلال هجومها على حكومة المملكة.

وأشار أردوغان إلى أنه كانت هناك حملة لتخريب السياحة، التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل لدولة تركيا خلال أشهر الصيف الماضي، مفيدًا أن البعض يسعون لشن حملة مشابهة عبر الرياضة.

واعتبر أردوغان أن ما يحدث هو حملة بلغت حد كراهية الإسلام وعداء الأجانب، قائلا: “قادة المعارضة يتطلعون لسياسة الكراهية الخطيرة للغاية، واستهداف هذه للدول الشقيقة بسياسة الكراهية ليس محض صدفة، هناك حملة صريحة ومحاولة خبيثة ضد تركيا ومصالحها وسنُفشل هذه اللعبة”.

كأس السوبر التركي

وكان ناديا غلطة سراي بطل الدوري الممتاز، وفنربهشه بطل كأس تركيا، قررا عدم لعب المباراة النهائية لكأس السوبر التركي في الرياض، في اللحظات الأخيرة، بسبب رفض المسؤولين السعوديين دخول لاعبي الفريقين بقمصان تحمل صورة الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، ورفع شعارات وصفت بأنها تحمل مضامين سياسية.

فيما أشارت الجهة السعودية المنظمة، وهي “موسم الرياض”، إلى أن سبب إلغاء المباراة يعود إلى عدم التزام الفريقين بالاتفاق المبرم إثر إصرارهما على رفع صور وشعارات لأتاتورك، الأمر الذي يدخل في إطار الشعارات السياسية المرفوضة.

ووجه أردوغان أصابع الاتهام للمعارضة في حادثة السوبر التركي الذي كان من المقرر إقامته في السعودية.

وقال إن تركيا ستواصل زيادة عدد أصدقائها مضيفاً :”نحن على علم بمختلف الاستفزازات والخطابات الخبيثة التي تحاول فصل بلادنا عن منطقتها وشركائها في المنطقة، وعن الدول الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية ودينية وإنسانية -في إشارة إلى المملكة العربية السعودية-