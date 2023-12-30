Close Menu
    رياضة

    السعودية تُعلق على أزمة إلغاء مباراة السوبر التركي في الرياض (صور)

    أول تعليق من السعودية على قرار إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة في كأس السوبر التركي 2023 الرياض
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة
    نجوم غلطة سراي وفنربخشة

    وطن- علق منظمو موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، على أزمة إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة في السوبر التركي بالعاصمة الرياض، الجمعة.

    وشرحت الجهة المنظمة لمباراة السوبر التركي 2023، أسباب إلغاء المباراة الذي كان من المقرر أن يقام بين غلطة سراي وفنربخشة، الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض.

    أزمة إلغاء مباراة السوبر التركي 2023 الرياض

    وقال البيان الصادر عن الجهة المنظمة لفعاليات موسم الرياض عبر حسابها على منصة (X)، “كنا نطلع لإقامة المباراة في موعدها وفق اللوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم، التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها”.

    مباراة السوبر التركي 2023
    تعليق السعودية على أزمة إلغاء مباراة السوبر التركي 2023

    وأضاف، ” تمت مناقشة هذه اللوائح مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفق لتلك القوانين والأنظمة الدولية”.

    اقرأ أيضاً: 

    وأردف الجهة المسؤولة على تنظيم المباراة، ” تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي داخل الملعب وفي مدرجاته، تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية”.

    وختم، “رغم ذلك التوافق إلا أنه كان من المؤسف عدم الالتزام بين كلا الفريقين، بما تم الاتفاق به. وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

    غلطة سراي
    قميص غلطة سراي التركي
    إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة في السوبر التركي

    وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد أصدر بيان مشترك مع فريقي غلطة سراي وفنربخشة بعد إلغاء مباراة كأس التركي 2023، التي كان من المفترض أن تقام الجمعة، إلا أنه تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب أخطاء في التنظيم.

    فنربخشة التركي
    قميص فنربخشة التركي

    وشكر الاتحاد التركي المؤسسات الرياضية ذات الصلة والاتحاد السعودي لكرة القدم ذات الصلة في البلد المستضيف لتلك المباراة (السعودية)، على تلك الجهود التي بذلولها في تنظيم كأس السوبر التركي لهذا الموسم.

    للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.