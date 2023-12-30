السعودية تُعلق على أزمة إلغاء مباراة السوبر التركي في الرياض (صور)

وطن- علق منظمو موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، على أزمة إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة في السوبر التركي بالعاصمة الرياض، الجمعة.

وشرحت الجهة المنظمة لمباراة السوبر التركي 2023، أسباب إلغاء المباراة الذي كان من المقرر أن يقام بين غلطة سراي وفنربخشة، الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض.

أزمة إلغاء مباراة السوبر التركي 2023 الرياض

وقال البيان الصادر عن الجهة المنظمة لفعاليات موسم الرياض عبر حسابها على منصة (X)، “كنا نطلع لإقامة المباراة في موعدها وفق اللوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم، التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها”.

وأضاف، ” تمت مناقشة هذه اللوائح مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفق لتلك القوانين والأنظمة الدولية”.

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وأردف الجهة المسؤولة على تنظيم المباراة، ” تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي داخل الملعب وفي مدرجاته، تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية”.

Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması… — TFF (@TFF_Org) December 29, 2023

وختم، “رغم ذلك التوافق إلا أنه كان من المؤسف عدم الالتزام بين كلا الفريقين، بما تم الاتفاق به. وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة في السوبر التركي

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد أصدر بيان مشترك مع فريقي غلطة سراي وفنربخشة بعد إلغاء مباراة كأس التركي 2023، التي كان من المفترض أن تقام الجمعة، إلا أنه تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب أخطاء في التنظيم.

وشكر الاتحاد التركي المؤسسات الرياضية ذات الصلة والاتحاد السعودي لكرة القدم ذات الصلة في البلد المستضيف لتلك المباراة (السعودية)، على تلك الجهود التي بذلولها في تنظيم كأس السوبر التركي لهذا الموسم.